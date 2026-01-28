DUBROVNIK - SPLIT 86-78: Splićani poraženi na gostovanju na jugu Hrvatske

Košarkaši Splita danas su od 17 sati odmjerili snage s Dubrovnikom u Dubrovniku u sklopu zaostalog 13. kola SuperSport Premijer lige. Bolji su bili domaćini koji su slavili rezultatom 86:78. Prva, treća i posljednja četvrtina pripale su domaćinu (26:17, 21:20, 25:17), a druga je pripala Splitu (14:24).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Kučić sa 16 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom, a potom Jordano s 15 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Drežnjak s 13 poena, 3 skoka, 4 asistencije i 1 ukradena lopta; Stephens s 12 poena, 6 skokova i 1 ukradenom loptom; Myers s 9 poena, 4 asistencije, 3 ukradene lopte; Perasović s 8 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Sikirić s 5 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Dragić s 3 skoka, 1 asistencijom i 3 ukradene lopte te Marinelli, Anticevich i Svoboda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split će iduću utakmicu odigrati 30. siječnja protiv Zadra u Jazinama u sklopu 19. kola SuperSport Premijer lige.