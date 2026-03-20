DUBRAVA – ZADAR 92-81: Zadar poražen na gostovanju

Košarkaši Dubrave i Zadra danas su od 20 sati odmjerili snage u sklopu 25. kola SuperSport Premijer lige. Slavila je Dubrava rezultatom 92:81, a kojoj su pripale druga, treća i posljednja četvrtina (19:15, 31:27, 24:17), dok je prva pripala Zadru (18:22).

Najučinkovitiji igrač u redovima Zadra bio je Tkachenko s 19 poena, 8 skokova i 2 bloka, a potom Buljević s 19 poena, 6 skokova, 9 asistencija i 3 bloka; Klarica sa 16 poena, 6 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Mekić s 11 poena, 1 skokom i 3 asistencije; Bičić s 10 poena, 3 skoka, 7 asistencija i 1 ukradenom loptom; Tišma s 4 poena, 7 skokova i 1 asistencijom; Dundović s 2 poena; Torbarina s 2 skoka i 3 asistencije te Božiković i Gambiroža.

Jusup: Pala nam je koncentracija u završnici; nije se nitko ozlijedio

Komentar utakmice dao je trener Zadra Danijel Jusup: „Pala nam je koncentracija u završnici, imali smo zicer i grešku igrača uz faul koš Wrighta i to je presudilo, ali sve skupa sam zadovoljan, nije se nitko ozlijedio i odmorili smo neke igrače za utakmice koje nam slijede.“

Zadar će iduću utakmicu odigrati 23. ožujka protiv SC Derbyja u Zadru u sklopu 5. kola play-offa AdmiralBet ABA lige.