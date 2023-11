Državni inspektorat uskoro bi mogao šefa HEP-a Franu Barbarića olakšati za nekoliko desetaka tisuća eura!

Nekretnina na Hvaru nije nestala, a s njom ni problemi Frane Barbarića s Državnim inspektoratom.

"Državni inspektorat je obavio inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno da investitor nije postupio po Riješenju o uklanjanju te je izrečena i posljednja od tri novčane kazne kojom se investitora prisiljava na izvršenje Rješenja. Ukoliko investitor ne postupi po Rješenju, izvršenju rješenja pristupit će se uklanjanju putem treće osobe na trošak investitora", odgovorili su.

Zbog kazni koje dosad nije platio, inspektorat će pokrenuti ovrhu - s Barbarićevih bi računa mogli uzeti i do 30 tisuća eura.

Iako je u trenutku kada je Dnevnik Nove TV otvorio priču Barbarić tvrdio da ima sve dozvole te da su posrijedi podmetanja, danas bez komentara.

Ne brane ga čak ni stranački kolege

"Pozivam gospodina Barbarića, ali i svakog drugog bespravnog graditelja u Hrvatskoj, da se bespravna gradnja u Hrvatskoj neće tolerirati! Svaka gradnja koja nije građena temeljem akta o građenju se mora srušiti, mora se srušiti. Bez obzira tko je gradio i koju funkciuju obnašao", poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić.

S ministrom s kojim je teško nalazio zajednički jezik odnos i dalje - služben.

"Redovan, kao i sa svim drugim predsjednicima Uprava poduzeća u državnom vlasništvu", kaže Davor Filipović.

Iz Mosta ne jenjavaju kritike prema Barbariću još od afere plin za cent.

"Imate odlazak stručnjaka pa HEP ne može onda konkurirati privatnim tvrtkama jer nemaju know how a sve ih je potjerao Frane Barbarić", kaže Zvonimir Troskot.

Ostatku oporbe ne treba nijedan novi dokaz da Barbarić treba otići, pitaju se samo - što premijer čeka?

"Ovo što on govori da čeka nalaze, istrage, analize - to je glupost, uopće se ne trebamo time bavit! Treba ga pitati koju to poruku šalješ građanima kada na čelu javne tvrtke ostavljaš osobu koja odbija postupati po zakonu?", poručuje Sandra Benčić.

Dok se Barbarićev stranački šef, ali i premijer Vlade koja imenuje šefove javnih tvrtki ne odluči povući potez koji oporba spominje - idući su na potezu u Barbarićevom slučaju bespravne gradnje - bageri, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.