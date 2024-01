DRŽAVNI ARHIV ODUŠEVIO POSJETITELJE NA NOĆI MUZEJA Izložba 'Velo misto, a mali svit': "Vratili smo Smoju među ljude i među dicu"

Split je prepun ljudi, muzeji vrve posjetiteljima, a sve to zbog 19. Noći muzeja koja je ispunila grad ljudima i veseljem usred hladnog siječnja koji je ispraznio gradske ulice.

Ovogodišnja Noć muzeja smišljena je kao dinamična manifestacija s fokusom na važnu ulogu koju muzeji imaju u zajednici. U tom kontekstu ideja ove Noći muzeja je razvoj Nove publike i novih programa, a projekt se provodi u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima i drugim baštinskim, znanstvenim i obrazovnim institucijama.

Jedno od prvih odredišta na koje smo došli bio je Državni arhiv u kojem je prikazana izložba 'Velo misto, a mali svit'. Prvotno je predstavljena u listopadu prošle godine te je trajala do prosinca međutim zbog velikog interesa javnosti organizatori su odlučili ponoviti ovu izložbu i prikazati je na Noći muzeja.

To je bila i dobra odluka s obzirom da je s početkom manifestacije u 18 sati mnoštvo ljudi posjetilo izložbu i s oduševljenjem razgledavali uspomene iz Smojinog života, gledali fotografije iz serije Malo misto, a i posjetili zasebnu prostoriju posvećenu Hajduku.

Na događaju je prisustvovala i Herci Ganza inače koordinatorica Smojinih sto, manifestacije koja slavi djelo i lik Miljenka Smoje.

"U prvih uru ipo smo imali barem 200, 300 ljudi, u kolonama ulaze. Veliki je gušt vidit taj osmijeh na licu ljudi. Cijela ova izložba je posvećena Velom mistu. Ta serija se urezala u kolektivnu memoriju ovoga grada i svih ljudi koji su je tada pratili. Svi oni znaju da je to nešto nevjerojatno što nam je Smoje ostavio. Mi smo jedini grad na svitu koji ima seriju o sebi. Pišući o Splitu između 1910. godine i 1986. godine Smoje je zapravo i ispričao priču o Hajduku. Znači to je tv serija o Splitu i Hajduku. Ja mislin da to nijedan grad ni klub na svitu nemaju", kazala je.

Cilj ove izložbe je i prikazati mladim ljudima ostavštinu Miljenka Smoje na što Herci Ganza ponosno kaže kako je kroz izložbu u listopadu prošlo preko 2000 ljudi, a pola su bili učenici i srednjoškolci.

"Ono što se kaže triba se dobacit balun mlajima. Brojni učenici čitaju Smoju, djeca na velikim odmorima dobacivaju beside jedan drugima, važno je nastaviti priču i najvažnije je da smo vratili Smoju među ljude i među dicu", zaključila je.

Posjetiteljica izložbe oduševljeno je promatrala eksponate te je kazala kako je Smoje bio pravi čovjek te da će njegova baština zauvijek ostati u srcu Splita.

