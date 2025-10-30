Drugi muzej – novi program Etnografskog muzeja Split otvara prostor dijalogu zajednice, baštine i suvremenosti

Etnografski muzej Split pokreće novi ciklus programa pod nazivom „DRUGI muzej“, zamišljen kao platforma susreta stručne javnosti i zajednice oko baštinskih i suvremenih društvenih tema. Program započinje u studenome, a održavat će se četvrtkom kroz niz susreta, koncerata, radionica, projekcija… tijekom kojih će se istraživati odnos čovjeka, prostora i kulture.

Tako će već u četvrtak, 6. 11. u sklopu novog muzejskog programa posjetitelji od 19 sati moći sudjelovati na radionici starih splitskih plesova s FA Jedinstvo, a od 20 sati uživati u besplatnom koncertu mandolinskog orkestra Sanctus Domnio „Mandolina Spalatina“.

Program „DRUGI muzej“ otvara prostor promišljanju muzeja ne samo kao mjesta čuvanja baštine, nego i kao aktivnog sudionika u zajednici koji potiče dijalog, kritičko promišljanje i suradnju među različitim akterima kulturnog, društvenog i znanstvenog života. Cilj programa je upoznavanje šire javnosti s temama koje oblikuju suvremeno društvo, ali i promocija muzejske struke, etnologije i kulturne antropologije kao disciplina koje povezuju prošlost i sadašnjost.

U fokusu prvog ciklusa nalaze se teme zajednice, a kroz naredne mjesece program će obrađivati i zdravlje, mitologiju, ekologiju, rad, ulogu žena u tradiciji i suvremenom društvu, nematerijalnu baštinu i prostor. Sudionici događanja bit će, uz etnologe i kulturne antropologe, i umjetnici, znanstvenici, udruge te pojedinci koji djeluju na polju zaštite prirodne i kulturne baštine.

ČETVRTAK, 6.11. u 19 sati: Radionica starih splitskih plesova u organizaciji FA Jedinstvo; u 20 sati: koncert mandolinskog sastava Sanctus Domnio

u 20 sati: ČETVRTAK, 13. 11. u 18 sati: Predstavljanje rada KUD-a Pleter iz Dugopolja i razgovor s Marijanom Botić Rogošić , voditeljicom KUD-a i inicijatoricom brojnih aktivnosti na zaštiti baštine Dalmatinske zagore

i razgovor s , voditeljicom KUD-a i inicijatoricom brojnih aktivnosti na zaštiti baštine Dalmatinske zagore ČETVRTAK, 27. 11. u 18 sati: Predstavljanje Udruge Pjover s Hvara i razgovor s voditeljemIvanom Zaninovićem - Grandetom uz projekciju filma Kamena čipka našeg sela

„DRUGI muzej“ ima namjeru stvarati prostor za umrežavanje muzejske institucije s različitim dionicima u kulturi i znanosti, ali i za promicanje pojedinaca i inicijativa koje svojim djelovanjem doprinose očuvanju i reinterpretaciji kulturne baštine, a jedan od ciljeva programa je i pridonijeti razvoju cjelogodišnje kulturne ponude Splita s naglaskom na uključenost lokalne zajednice i novih publika u rad muzeja.

Etnografski muzej Split poziva sve zainteresirane građane i ljubitelje kulture da se pridruže i postanu dio zajedničkog istraživanja – kako tradicija, identitet i suvremenost mogu zajedno oblikovati novi, „drugi“, živi muzej.