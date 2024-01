Dražen Zečić poziva na sve na veliki koncert na Gripama koji će se održati 2. veljače

Veliki humanitarni koncert "Srce za Ugandu“ okupit će 2. veljače 2024. u Splitu, u Velikoj dvorani Gripe brojne poznate izvođače duhovne glazbe, a sve sa svrhom prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju nove misije u Ugandi. Na koncertu će nastupiti neka od najpoznatijih imena duhovne glazbe u Hrvatskoj poput Vanesse Mioč, fra Marina Karačića, sestara Palić, sestara Ramljak i zbora Mihovil. Nagovor će predvoditi don Ivan Zovko, a kao poseban gost, koncertu će se pridružiti i Dražen Zečić.

Evo kako je Zeko najavio koncert na Gripama:

"Srce za Ugandu koncert je koji će nas ujediniti u zajedništvu za one koji su među nama najpotrebniji. To je koncert na kojem ćemo darujući drugom i sami primiti. Samo zajedno možemo činiti velike stvari. Vjerujem da je 'Srce za Ugandu' upravo to – pomoć djeci u Ugandi, zajedništvo u dobroti, pjesmi i slavljenju Boga, a onda ni Njegov blagoslov neće izostati“, istaknuo je don Ivan Zovko ususret koncertu „Srce za Ugandu“.

Tek 15% djece ide u školu, a samo 45% djece dobiva jedan obrok dnevno

Važno je naglasiti da je koncert u potpunosti humanitarnog karaktera te sav prihod od koncerta ide isključivo za potrebe izgradnje nove misije u Ugandi, točnije u regiji Karamoja. Sveukupno stanovništvo Karamoje procjenjuje se na oko 1,2 milijuna ljudi. To je područje koje je izrazito sušno, površinom veliko otprilike kao pola Hrvatske.

Tek 15% djece ide u školu, a samo 45% djece dobiva jedan obrok dnevno. Upravo na tom području, misionar don Jakoslav Banić započinje izgradnju misije Gospe Fatimske, koja uključuje pastoralno-edukacijski centar za djecu i mlade, crkvu, utočište za najsiromašnije, osnovnu školu, dječji vrtić i poljoprivredno dobro. Otvaranje ove nove misije u Ugandi lokalnom će stanovništvu biti sigurnost za bolje sutra.

Organizator koncerta je župa Gospe Fatimske iz Splita, a u svim organizacijskim aktivnostima sudjeluju brojni volonteri.

Veliki humanitarni koncert duhovne glazbe „Srce za Ugandu“ bit će večer zajedništva, molitve, slavljenja i dobrote, a sve s plemenitom svrhom izgradnje misije u Ugandi!

Ulaznice za koncert u pretprodaji se mogu kupiti u sustavu Adriaticket, u Župi Gospe Fatimske u Splitu, sakralnoj radnji Sveta Klara i Tisak media centru u City Centru One Split.

Oni koji su spriječeni prisustvovati koncertu, ovaj projekt mogu podržati donacijom skenirajući kod koji se nalazi na plakatu za koncert ili uplatom na račun:

Banka: OTP banka d.d.

Broj računa: HR7224070001100569099

Šifra namjene: CHAR

Poziv na broj : HR99

Opis plaćanja: Donacija Srce za Ugandu

BIC (Swift) kôd: OTPVHR2X

Vlasnik računa: Župa Prečistoga Srca Marijina (Gospa Fatimska) Blatine 8,21000 Split