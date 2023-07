DRAMATIČNA SNIMKA Pri slijetanju izgubio kontrolu i izletio s piste pa se zabio u metalnu ogradu, ozlijeđeno nekoliko ljudi

Zrakoplov lokalne aviokompanije Halla Airlines na letu iz grada Garowe u Mogadiš skrenuo je s piste pri slijetanju i zabio se u metalnu ogradu pri čemu je značajno oštećen.

Snimka nesreće objavljena je na Twitteru.

Video of aircraft type E120, operated by HALLA AIRLINE, crash landing on Runway 05 at Aden Ade International Airport (AAIA) today, at 12:23pm local time.

All 34 crew and passengers on board have survived according to the Somali Civil Aviation Authority . One person suffered… pic.twitter.com/tMrX7mcxsY

