Drama na Uskrs: Lana Jurčević otkrila što se dogodilo uoči poroda

Lana Jurčević podijelila je intimne detalje svog poroda, priznajući kako nije sve išlo prema planu, ali je završilo na najljepši mogući način.

U večeri kada je sve počelo, još nije bila potpuno spremna za odlazak u rodilište. "Znala sam da beba može doći svaki dan, ali sam stalno imala osjećaj da se to neće dogoditi tako brzo", napisala je na svom blogu. Nakon prve trudnoće, u kojoj je rodila ranije, ovaj put osjetila je olakšanje kada je prošla taj osjetljivi period.

Početak trudnoće nije bio lagan. "Cijeli drugi i treći mjesec imala sam krvarenja i svaki dan sam mislila: evo opet komplikacije", priznala je, dodajući kako ju je prethodno loše iskustvo učinilo opreznijom i zabrinutijom.

S vremenom se situacija stabilizirala, a trudnoća je postala mirnija i ljepša. Posvetila se sebi, fizički i psihički te se pripremala za porod kroz edukacije i tretmane. "Uložila sam trud da budem najbolja verzija sebe, što u prvoj trudnoći nisam znala."

Na Uskrs su se stvari zakomplicirale

Velika želja bio joj je prirodan porod nakon carskog reza. "To je za mene imalo posebno značenje i bilo je nešto što sam jako željela iskusiti", objasnila je, iako priznaje da je oporavak nakon prvog poroda bio težak.

Ipak, na sam Uskrs stvari su se zakomplicirale. Pojavila se sumnja na pucanje vodenjaka, ali i dodatna neizvjesnost zbog simptoma koji su mogli upućivati na komplikacije, zbog čega je morala brzo donijeti odluku.

"Moram odlučiti hoću li krenuti u tu neizvjesnost ili otići tamo gdje znam što me čeka", napisala je. Na kraju je odlučila otići u privatnu kliniku i nazvati svoju liječnicu: "Ja stižem!", na što je dobila odgovor: "Čekamo te."

Jedna od najvažnijih stvari bila joj je podrška partnera. "Htjela sam da Filip bude uz mene jer prvi put nismo imali tu priliku", otkrila je.

Na kraju, unatoč promjeni planova, sve je završilo sretno. "Ponekad se planovi promijene, ali vjerojatno s razlogom", zaključila je, dodajući da sada uživa u svakom trenutku s bebom: "Grlimo se, ljubimo i mazimo stalno."

S partnerom Filipom Kratofilom ima dvoje djece

Podsjetimo, Lana je na Uskrs rodila kćerkicu Meli. Tada je objavila da je djevojčica stigla na svijet u 23:11, teška 3940 grama i dugačka 52 centimetra.

Lani i njezinom dugogodišnjem partneru Filipu Kratofilu ovo je drugo dijete. Par već ima dvogodišnju kćerkicu Maylu Lily. Zajedno su od 2017. godine, no o Filipu se u javnosti ne zna mnogo. Njegovi profili na društvenim mrežama su zaključani, a u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel te da se bavi digitalnim marketingom i razvojem brendova.