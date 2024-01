DRAMA NA TRIBINAMA Sukob hrvatskih i crnogorskih navijača, intervenirala i policija

Hrvatska je izgubila od Crne Gore u trećem kolu Europskog prvenstva u vaterpolu i tako se oprostila od Dubrovnika. Na bazenu u Gružu bilo je puno više od službeno dozvoljenih, a osim domaćih, utakmicu je pratila i skupina crnogorskih navijača koji su sjedali u jednom kutu zapadne tribine.

U jednom trenutku je došlo i do incidenta. Bilo je to u trenutku kada je Crna Gora povela te su gosti počeli sa slavljem što se nije svidjelo domaćim navijačima. Došlo je i do naguravanja, ali sve je brzo smirila policija.

Crnogorski navijači su na kraju proslavili pobjedu sa svojim vaterpolistima, a iz Gruža ih je nakon utakmice ispratila policija te su pod pratnjom napustili Dubrovnik, piše Dubrovački vjesnik.