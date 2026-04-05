Drama na snimanju spota Alke Vuice: policija privela bivšu misicu, oglasila se pjevačica

Snimanje novog spota Alke Vuice za pjesmu „Rata-ta-ta-ta“, koju izvodi s Damirom Martinovićem Mrletom iz Leta 3, nakratko se pretvorilo u neugodnu situaciju nakon što je zbog filmskih rekvizita intervenirala policija.

Riječ je o trima strojnicama koje su korištene kao rekviziti, a prema tvrdnjama sudionika, jedna od suradnica na projektu, bivša misica Ana Batarelo, privedena je na obavijesni razgovor. O svemu su se oglasile putem društvenih mreža.

Batarelo je na Instagramu opisala kako su nakon cjelodnevnog snimanja rekvizite, posuđene od Jadran filma, ostavili na recepciji hotela prije odlaska na večeru. Tijekom noći pozvana je da se spusti jer je osoblje imalo problema s „oružjem“, nakon čega je, kako navodi, intervenirala i policija.

Unatoč objašnjenju da je riječ o filmskim rekvizitima za koje postoji dokumentacija, situacija je, prema njezinim riječima, završila privođenjem, a predmeti su tretirani kao vojno naoružanje.

Na cijeli događaj reagirala je i Alka Vuica, koja je u komentarima izrazila nevjericu zbog situacije i podržala svoju suradnicu. Uz to je podijelila i dio stihova iz nove pjesme, aludirajući na cijeli incident.