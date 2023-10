DRAGI MI ODLAZI NA RUČAK S BIVŠOM "To je manipulator, bježite od njega"

Donosimo novi nastavak Darije Bujas u rubrici "Pitaj Dariju".

Poštovana gospođo Darija.

Možda sam sebična, možda zločesta, možda ljubomorna, a možda sve to u jednom. Molim vas da mi odgovorite na to, ako uopće uspijete odgonetnuti.

Rastavljena sam ima par godina, imam sina od deset godina. Ja i moj bivši muž poslije burne rastave ušli smo u uhodani red. Nema svađa, mali odlazi kod oca kada osjeti želju i van sudskog dogovora. Sve kako i ide u civiliziranom svijetu. Napokon mir!

U vezi sam više od godine dana, naravno rastavljenim muškarcem, sve izvana izgleda normalno. Pažljiv je, putujemo, naravno van našeg grada i osjećam se baš voljeno. Dok meni neki događaji nisu normalni, možda jesu, ali meni nisu.

On, bivša i njihov sin od sedam godina jednom mjesečno idu na picu, baš picu jer je mali voli. Uvijek u istu piceriju kao kada su bili u braku, a to traje više od dvije godine. Kada smo se upoznali to mi je bilo smiješno i zabavno. Mislila sam nije imao ozbiljnu vezu pa mu je to bio izlazak sa sinom.

Ali već odavno nit mi je smiješno nit zabavno, jer uz zajedničke izlaske, meni smeta što se sastajemo tajno. Da slučajno ne dođe glas do sina i bivše, kako ima curu. Kaže mi da bi mu sina to rastužilo i nije još spreman za tatinu curu.

Znam, sada ćete reći da on nije ni zaljubljen u mene, ali eto ja se nadam. Molim vas, je li on možda još uvijek voli svoju bivšu ženu, znam da ne možete to iz pisma. Mislim na to što izlaze sa sinom i ne želi da za mene zna bivša, a opravdanje je sin.

Danijela