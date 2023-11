DRAGAN BJELOGRLIĆ U NU2: "Hrvatske televizije kao da bojkotiraju stvari iz Srbije"

Srpski glumac, scenarist, producent i redatelj Dragan Bjelogrlić gostovao je u današnjoj emisiji Nedjeljom u 2.

Bjelogrlić je nedavno u Zagrebu predstavio svoj novi film Čuvari formule o pokušaju da Jugoslavija napravi atomsku bombu. Osim što potpisuje režiju i scenarij, Bjelogrlić u filmu igra epizodnu ulogu Aleksandra Rankovića, nekadašnjeg svemoćnog Titova zamjenika i šefa jugoslavenske tajne policije.

"Rijetko se događa da mi se ostvari ono što sam zamislio. Kroz sve ove godine, kroz svoj rad, shvatio sam da ljudi na Balkanu vole moj rad. Mogu reći da se sada događa nešto fascinantno. Publika u svim zemljama na film reagira na isti način", ispričao je Bjelogrlić.

"Taj film izaziva posebnu emociju kod ljudi", dodao je, prenosi Index.

Stanković je potom redatelju rekao da scene u nekim njegovim filmovima, prema mišljenju gledatelja, izgledaju dosta nerealno.

"Htio sam napraviti estetizaciju. Ideja je bila zajedno s publikom ući u cipele junaka. Da publika ne gleda s distancom što se događa - teške i brutalne scene, nego da uđe i bude dio njih. I da na kraju pobjedu života koja ih fascinira dožive na emotivan način", objasnio je redatelj. Progovorio je i o tvrdnjama vlasti u Srbiji da je od države dobio 2.5 milijuna eura za svoje filmove.

"Prvo, ta cifra je netočna. Ja sam taj narativ prošao devedesetih. To su nama isto govorili za Lepa sela lepo gore i za Rane - 'mi vama dajemo pare, a vi nas pljujete'. Meni je ispod časti da ulazim u tu vrstu dijaloga. Ne dajete nam vi novac. Ja za sve svoje projekte dobivam novac na natječajima", tvrdi Bjelogrlić.

"Hrvatske televizije kao da bojkotiraju stvari iz Srbije"

Stanković se osvrnuo i na moguće probleme u Hrvatskoj sa srpskim filmovima.

"S filmom nemam problema u Hrvatskoj. No prisustvovao sam na mnogim regionalnim skupovima i govorio sam da ćemo 2020. godine biti jedno tržište. Imamo i veliki korpus zajedničke prošlosti, očekivao sam suradnju. Međutim, kod hrvatskih televizija kao da postoji neki bojkot prema stvarima koje dolaze iz Srbije. Žao mi je zbog toga. Nije mi jasno zašto je to tako, mogu nagađati", rekao Bjelogrlić.

Istaknuo je da su se njegovi filmovi prikazivali u Hrvatskoj, ali uvijek u nekim lošim terminima. Voditelj je potom istaknuo kako je film Toma ipak dospio u prime-time, na što je Bjelogrlić rekao da je tako dogovorio ugovorom. "Žao mi je što to kao pojava postoji. Nije mi jasno zašto je to tako. Na vašoj televiziji od 1991. godine nije pušten niti jedan srpski film ili srpska serija", rekao je, prenosi Index.

Stanković je napomenuo kako hrvatska publika, s druge strane, nema nikakvih problema sa srpskom glazbom pa se osvrnuo na Aleksandru Prijović koja je rasprodala pet Arena u Zagrebu. "Nije se puštala srpska glazba na vašim radijima, a onda je došla Prijović koja je prodala pet Arena. Meni je to drago", istaknuo je redatelj.

Bjelogrlić o politici i Bradu Pittu

Stanković se opet osvrnuo na politiku i pitao Bjelogrlića što misli o Zoranu Milanoviću i Andreju Plenkoviću.

"Predsjednik mi je malo razbarušen, čak mi je simpatičan. S njim bih mogao voditi razgovor, iako sam čuo da voli voditi monologe. Premijer mi je klasični birokrat", odgovorio je redatelj.

"Svakako vam mogu reći da se Hrvatska promijenila na bolje otkako je ušla u Europsku uniju. Očekujem da bi se isto dogodilo u Srbiji", dodao je, prenosi Index.

Za kraj se Stanković osvrnuo i na usporedbe Bjelogrlića s Bradom Pittom. Balkanci su se nedavno šalili na redateljev račun jer ima 59 godina kao i Brad Pitt za kojeg mnogi smatraju da izgleda puno mlađe.

"Imam podočnjake još od mladosti. Htio sam to srediti, ali jedan kirurg mi je rekao da ih slučajno ne diram. I onda sam se predomislio. S Bradom Pittom se nije lako uspoređivati. Kad malo živim urednije i živim normalnije, bavim se sportom, to bude bolje", rekao je Bjelogrlić kroz smijeh i napomenuo Stankoviću da je on prvi koji ga je pitao za tu usporedbu.