DRAGA NOVA GODINO, NE TREBAŠ MI NIŠTA DONIJETI, ALI MI NEMOJ NI UZETI!

U Novu po novom? Mislimo da će sve biti drugačije, da će se sve promijeniti, hoće, ali samo ako mi promijenimo sebe. To je najbitnije. Nekako, s vremenom shvatiš što je život, ali i što su ljudi. Nije da imaš manje tolerancije, ali imaš britkiji jezik, i ne šutiš nikome. Promijenile su me godine, život situacije, sve pomalo, ali uspješno. Kad malo bolje razmislim, nije mi žao što ova godina prolazi. Nekako, nije baš zablistala. Ali, neću se buniti.

Nadam se da će iduća biti bolja, i tako ide iz godinu u godinu. Imaš nadu, tješiš samu sebe, ideš naprijed, ali nije to to. Želje sam svela na minimum. Ne svjesno, već to tako naprosto dođe. Imam sve, i ne treba mi ništa više, po tom pitanju. Materijalno mi je dovoljno da imam osnovno. A to imam, i više od toga. Ako u ovim godinama nisam donekle posložila život, onda je on potpuni promašaj. A nije, nadam se. Sve ono o čemu sam nekad sanjala, imam. Krov nad glavom, hranu, zdravlje… što mi više treba?

Ustaneš drugačiji

Zato, ne treba mi Nova godina ništa donijeti, ali je molim da mi ništa ne uzme od ovog što imam. To bi mi bilo dovoljno da budem sretna i zahvalna. Sve želje svedeš na to da ti je obitelj dobro, a ostalo je život, snalaženje, a hvala Bogu, tako živim od rođenja. Snalazim se. Uvijek imam plan B, C, ali i D, u slučaju da ovi prvi zakažu. To je tako kad si sam, pa moraš misliti deset koraka unaprijed. Ne bunim se. Živim najljepše razdoblje svog života. Dovoljno sam mlada da mogu sve, a dovoljno stara da znam i kako. Baš volim kako me je život fino izbrusio. Od kamena je napravio dijamant. A taj proces je bio bolan, jako. Bio je pun padova, a uspona vrlo malo. Pad po pad, i na kraju ustaneš drugačiji. Napraviš dosta sporazuma sa samom sobom. Točno zavoliš sebe toliko da poštuješ granice koje nitko ne može prijeći. Zavoliš, ali i eliminiraš neke ljude iz života. Jednostavno, poštuješ sebe dovoljno da mičeš sve ono što te ne čini potpuno sretnom.

Da budem uz nekog tko me čini nesretnom? Neću. Tko god da je to, neću radit ustupke na svoju štetu. Volim jednostavnost, istinu, poštenje, i zaobilazim sve one koji mi piju krv na slamku, kao i one koji misle da ja ne znam koliko vrijedim, ako se ne šepurim sa svojim vrijednostima. Takve ću ostaviti u ovoj staroj godini, vrlo rado. Neka njih tamo gdje jesu, samo šta dalje od mene. Pazim s kim se družim, što je logično. Imam malo ljudi, ali je svatko od njih pravi dragulj. Nije meni ostalo previše života da bih ga trošila na nebitne ljude. Svatko dobije jednu šansu, a ako je prokocka, druge nema. Nije do mene, do njih je.

Naglasak na zdravlje

Zato, u Novu po novom. Ulazimo u nju pametniji, zreliji, ostvareniji. Ulazimo s novom nadom, a ovu staru gospođu, isprati ću sa zadovoljstvom. Ne ponovila se, barem što se nekih stvari i situacija tiče. Dobro nam došla Nova godina, zajedno s nadom koju nosi sa sobom. A Vama? Želim da se ispune sve želje, a naglasak stavljam na zdravlje. Ipak je ono najbitnije. Zdrav čovjek ima stotine želja, a bolestan samo jednu. A ja Vam želim tih stotinu želja, i neka Vam se ispune.

Sretno u Novoj