Doživite umjetnost emocija: Otvorenje izložbe 'BOJE DUŠE' u Solinu

Gradska knjižnica Solin poziva na otvorenje izložbe „BOJE DUŠE“ autorice Sanje Kalebić. Otvorenje je predviđeno za četvrtak, 22. siječnja, u Teatrinu GK Solin, s početkom u 19 sati.

U prigodnom programu, koji će moderirati Ojdana Koharević, nastupit će Mješoviti zbor KUD-a Filip Dević i pjesnikinja Slavica Čizmić, a izložbu će se moći razgledati do 6. veljače.

O autorici:

Sanja Kalebić vizualna je umjetnica čiji rad duboko zadire u psihologiju boje i snagu gestualne apstrakcije. Iako se njezin formalni put prema umjetnosti razvijao postupno, njezino slikarstvo danas predstavlja izrazito osoban i snažan umjetnički glas.

Sanja svoj umjetnički rad opisuje kao autobiografski, terapijski i transformativni. Njezina strast prema slikarstvu eksplodirala je punim intenzitetom u razdoblju suočavanja s teškom bolešću – karcinomom i njegovim recidivom. U tom je procesu platno postalo ključno utočište te sredstvo obrade i izražavanja emocija koje su bile prevelike za riječi.