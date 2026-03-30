Došli su iz Pariza i Konavala, neki već u mirovini, ali i dalje neumorni: Generacija splitskih građevinara proslavila 40 godina mature

Prošla subota navečer na Gripama bila je u znaku emocija, smijeha i sjećanja. Generacija građevinskih tehničara i geodeta iz Splita obilježila je velikih 40 godina od mature, a atmosfera je pokazala da se neke veze ne brišu ni nakon četiri desetljeća.

Ponovno zajedno nakon 40 godina

Četiri razreda građevinskih tehničara i jedan razred geodeta iz tadašnjeg Centra za odgoj i obrazovanje u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala „Ćiro Gamulin“ Split okupili su se kako bi obilježili ovu važnu obljetnicu.

Na proslavu je stiglo čak 74 bivših učenika, koji su zajedno pohađali treći i četvrti razred u Teslinoj ulici, u vrijeme tadašnjeg usmjerenog obrazovanja. Susret je okupio generaciju koja je kasnije ostavila trag u različitim područjima – od građevine i urbanizma do poduzetništva i javnog života.

Poznata lica i životne priče

Na fotografijama s druženja mogu se prepoznati i neka poznata imena iz sadašnje i bivše gradske politike, kao i uspješni urbanisti, građevinari i poduzetnici.

Dio okupljenih već je u mirovini, no kako kažu njihovi kolege, ne miruju – i dalje su aktivni i vrijedni, baš kao i u školskim danima.

Neki, nažalost, nisu mogli doći, dok drugima ni udaljenost nije predstavljala prepreku – na susret su stigli i oni iz Konavala, ali i iz Pariza. Ipak, bilo je i onih kojih su se prisutni s tugom prisjetili, jer više nisu među živima.

Vrijeme koje je proletjelo

Večer je protekla u ugodnoj i opuštenoj atmosferi u poznatom restoranu na Gripama, uz prepričavanje anegdota, smijeh i evociranje uspomena iz školskih klupa.

Kako su sudionici složno zaključili, vrijeme je prošlo nevjerojatno brzo – baš kao i tih četrdeset godina od mature koje su, barem na jednu večer, ponovno pretvorili u bezbrižne srednjoškolske dane.