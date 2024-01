DOŠLE PLAĆE PO NOVOM POREZNOM OBRAČUNU Međutim mnogi građani su ostali u nevjerici...

Mnogi roditelji ostali su iznenađeni kada su na platnim listama vidjeli da su koeficijenti za djecu smanjeni iako je osobni odbitak nešto veći, no to pri izračunu poreza na neto plaćama do tisuću eura iznosi tek koji euro piše Večernji list.

Počele su stizati plaće po novom poreznom obračunu koji je stupio na snagu od 1. siječnja ove godine, no mnogi su građani ostali u nevjerici jer su očekivali veće povišice. Posebice oni s djecom.

Poreznom reformom Vlada je povećala osnovni osobni odbitak s 530 na 560 eura, kao i odbitke za djecu, ali je ispod radara prošlo to da su smanjeni koeficijenti na osobne odbitke za uzdržavane članove obitelji, među kojima su i djeca. Tako je od ove godine koeficijent za osobni odbitak za prvo dijete 0,5, a lani je bio 0,7. Za drugo dijete koeficijent je sada 0,7, a lani je bio 1, za treće je 1 dok je prošle godine bio 1,4.

Smanjen je i koeficijent za osobni odbitak za invalidnost s 0,4 na 0,3 kao i koeficijent za osobni odbitak za stopostotnu invalidnost s 1,5 na 1. Kada se sve to uzme u obzir, roditelji koji su na sebi imali jedno dijete, a neto plaću manju od 1000 eura, dobili su mizerno povećanje. Još ako je riječ o osobama koje žive u gradovima koji su povećali porez na dohodak zbog ukidanja prireza, razočaranje je još i veće.

"Živim u Osijeku gdje je ukinut prirez. Supruga i ja imamo dvoje djece, a prvo dijete na mojoj je poreznoj kartici. Na plaći za studeni prirez je iznosio 5,58 eura, a ukupno sam platio 38,14 eura poreza i prireza. Na plaći za prosinac nema više prireza već samo porez i za njega su mi skinuli 27,34 eura. Dakle, dobio sam povišicu od 10,8 eura. Ne znam stvarno kakva je to reforma, svi se u firmi čude platnim listama i ne mogu vjerovati jer svi koji imaju djecu očekivali su da će više dobiti", ispričao je jedan 40-godišnji Osječanin za Večernji list, inače zaposlenik u javnoj službi.

Da je koeficijent za prvo dijete ostao na 0,7, dobio bi povećanje od 32 eura.

"Tome smo se svi nadali, zato sam toliko razočaran. Stalno se govorilo o povećanju osobnog odbitka, no nitko nije rekao da se smanjuju koeficijenti po kojima se ti odbici računaju", dodao je jer se iznenadio kako je dobio manje od onoga što je računao na internetskim kalkulatorima za izračun plaće.

"Stalno sam unosio da mi je koeficijent za dijete 0,7. Tek kada sam dobio platnu listu, vidio sam da je zapravo 0,5 pa sam zvao u računovodstvo da vidim jesu li oni možda pogriješili i tek onda shvatio o čemu se radi", kaže ovaj Osječanin.

Njegova supruga na svojoj poreznoj kartici ima drugo dijete za koje je povećan osobni odbitak s 331 na 392 eura.

Ipak, s obzirom da je riječ o drugom djetetu, ona će dobiti nešto značajnije povećanje jer će si izbiti sav porez s plaće pa će dobiti oko 27 eura više piše Večernji list.

Stoga, ako i vi računate preko internetskih kalkulatora koliku bi povišicu plaće mogli dobiti, pripazite na ove koeficijente jer su se oni promijenili.