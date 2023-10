DOMAĆA FIRMA POZIVA NA TESTIRANJE SEX IGRAČAKA: Mogu se javiti studenti, sve živo dolazi u obzir

Hrvatska tvrtka zapošljava parove koji će testirati sex igračke, – stoji u oglasu objavljenom na platformi PickJobs koji je privukao veliku pozornost. Naime, nedavno otvoreni online sex shop 'sexshopecstasy' traži dvije osobe koje će testirati najnovije sexy igračke koje će uskoro biti dostupne na tržištu.

– Obzirom na brzu promjenu trendova i potrebu za osiguravanjem najkvalitetnijih proizvoda na tržištu, tvrtka Sky-shop traži strastvene pojedince koji će provesti dan testirajući raznolike sexy igračke. Osim što će imati priliku isprobati različite igračke, budući testeri imat će zadatak pružiti povratne informacije kako bi pomogli u poboljšanju proizvoda, – stoji u opisu oglasa na koji se svi mogu javiti do 9. studenoga.

– Znam da to baš nije uobičajeno, no mi smo nova firma, krenuli smo s tim online shopom i kako izlazimo na tržište jednostavno nam trebaju recenzije artikala. Ja sam muško, ne mogu sve artikle probati, a i nije mi namjera sve probavati. Tako da će nam te recenzije biti pokazatelj kojim ćemo putem razvijati naš sex shop. Jednostavno, teško je dobiti neka tržišna istraživanja u toj branši pa smo se odlučili za ovaj potez, – rekao je za Večernji list Leonardo Šuper, vlasnik tvrtke koja je pokrenula online sex shop.

On dodaje kako posao testera igračaka za parove uključuje isprobavanje raznih proizvoda, uključujući igračke i druge proizvode „koji poboljšavaju intimnu povezanost“. Testerima će biti dodijeljen niz proizvoda za testiranje, a tražit će se ocjena njihove učinkovitosti, zabave i doprinosa odnosu.

– Mislim da vani takve stvari postoje, ali evo kod nas mi s time počinjemo. Mi ćemo preko PickJobsa dobiti sve prijave, ali iskreno ne znam što da očekujem. Možda će se javiti ljudi, možda i neće, možda bude 50,100 prijava. Mogu nam se javiti i studenti, može i ugovor o radu, ugovor o djelu. Sve živo dolazi u obzir pa ćemo vidjeti, uz dakako iznimnu diskreciju. Idealni kandidati su parovi, – napominje Leonardo.

Pitamo ga kako će se birati idealni kandidati, ako ih bude mnogo.

– Prednost će imati parovi, oni su nam prioritet. A svaki kandidat koji se prijavljuje trebat će napisati par rečenica zašto je on baš pravi za to i vidjet ćemo tko su najzanimljiviji kandidat/i. Važno je još da li imaju iskustva u tome, jesu li prije koristili te igračke... Ovo je sve velika diskrecija, vi ne znate koristi li to vaš susjed, kolegica s posla, itd., – objašnjava Leonardo Šuper, a donosi Večernji List.