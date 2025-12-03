Dom mladih Split: Promocija knjige "Sparina Kocke – kvir tragovi Kluba Kocka"

Kolektiv queerANarchive najavljuje promociju knjige “Sparina Kocke – kvir tragovi Kluba Kocka” koja će se održati u petak, 5. prosinca 2025. u 17:30 u Galeriji Kluba Kocka (Dom mladih, Split). Knjiga je završni rezultat umjetničko-istraživačkog projekta dua die Blaue Distanz (Adam Erdmann i Franzi Goralski).

Što te zgrabi nakon što sparina popusti... mokri san, čvrsti zagrljaj ljubavi ili vlažno svjetlucanje svijesnosti? Sve to šapuće o predaji, o prikrivenoj hrabrosti, o smjelosti koja održava na okupu. Dobrodošli u našu opsežnu publikaciju kvir tragova i njegovih/njezinih/njihovih povijesti/priča o Klubu Kocka u Splitu (Hrvatska)... - iz uvodne riječi die Blaue Distanz.

Projekt se bavio dokumentiranjem, mapiranjem i umjetničkim preoblikovanjem kvir tragova i underground klupske scene povezane s Klubom Kocka u Splitu. Kroz participativne radionice, razgovore s članovima zajednice, prikupljanje arhivskih materijala te pripremu radova za izložbu, autori_ce su istraživali kako su se kvir životi, prakse solidarnosti i clubbing kultura razvijali unutar prostora Doma mladih i šireg lokalnog konteksta – od početaka scene do današnjih kvir programa, ne izostavljajući niti utjecaj Split Prida.

Publikacija donosi dokumentaciju umjetničkih radova izloženih u lipnju, izjave sudionika scene i bogatu vizualnu arhivu prikupljenu kroz istraživački proces te tekstove koji daju uvid u širu sliku razvoja LGBTIQ scene u gradu. Umjesto linearnog ili “definitivnog” zapisa, knjiga nudi umjetnički pristup arhiviranju koji daje formu osjećajima, ephemeri i afektivnim tragovima koje institucionalni arhivi često previđaju.

Knjigu “Sparina Kocke - kvir tragovi Kluba Kocka” koproducirali su umjetnički duo die Blaue Distanz i kolektiv queerANarchive, a dizajn potpisuje Rafaela Dražić.