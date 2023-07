Dok se ti bojiš, netko se za život bori! Izdvoji 12 minuta i spasi 3 života

Krv možete darovati na Zavodu za transfuzijsku medicinu pri KBC Split, i to ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7:30 do 15 sati te srijedom i četvrtkom od 7:30 do 19 sati, ili na jednoj od terenskih akcija Crvenog križa Split