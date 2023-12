ĐOGAŠ: "Pričaju potpuno prazne priče. Vjerojatno se radi o nekom poremećaju"

Zoran Đogaš, nezavisni gradski vijećnik na listi HDZ-a osvrnuo se putem društvenih mreža na aktualnu situaciju oko Vodovoda i kanalizacije.

"Svi znaju, svi novinari, svi političari i svi oni koji makar površno prate stanje u Gradu, a svi smo bili svjedoci zbivanja oko izvanrednih izbora za gradonačelnika prošle godine, da im je Tomislav Šuta bio dobar sve dok nije pristao biti kandidat za mog dogradonačelnika.

A pristao je na moje uvjeravanje jer sam shvatio da je Tomo najbolji kandidat i to nakon ozbiljnih dugih promišljanja, dok sam snimao situaciju i analizirao brojne mogućnosti te razgovarao s doslovce stotinama ljudi od struke iz Splita koji bi mogli pomoći razvoju Grada. Imao sam odriješene ruke za izbor svojih zamjenika što je bio jedan od bitnih preduvjeta da preuzmem mjesto kandidata za gradonačelnika.

Potpuno sam siguran da je moj izbor bio dobar, a tadašnji Tomin čin hrabar. Sad svi mogu vidjeti i rizike koje je preuzeo.

Potpuno sam siguran da smo mi tada došli u Banovinu da bi izbjegli sadašnji cirkus u Gradu i maglu koja nam se prodaje u svakoj riječi sve napuhanijeg gradonačelnika.

Nekidan su automobili privremeno bili uklonjeni iz dijela Ban Mladenove ispred bivše Splitske banke zbog zbivanja na Prokurativama. I gle, to je poslužilo PR službi dvojca Puljak-Ivošević da ih slikaju za medije i prodaju prazne priče iz prazne ulice da će oni popločat i pretvorit u pješačku zonu cili Varoš, a vjerojatno i iselit malobrojne preostale građane jer im dosad nisu omogućili ni jedno jedino novo mjesto na parkingu, u garaži. Niti su bilo što pripremili i napravili da se ta, inače dobra (ali ne njihova), ideja ostvari.

Tako su se prošlo lito slikali na Starom placu i rekli da će tamo oni riješit da se izgradi novi stadion di će Hajduk igrat Europske utakmice??? Proguglajte ljudi moji ako ne virujete! Ne bi ni ja virova stotinu takvih stvari da ne pratin i da me još nekako memorija ne služi.

Mislim da je svakim danom sve većem broju ljudi jasno da se ipak u tih ljudi koji olako izlaze vani i pričaju potpuno prazne priče vjerojatno radi o nekom poremećaju jer nemaju nikakve granice javno reći bilo što bez ikakve osnove. Možda oni i vjeruju u to što govore, ali je to onda puno ozbiljniji poremećaj. A na to se nakalemio jeftini, populistički, isprazni PR koji je izvrsno odradio posao i donio im sve. Isprazno je baš prava riječ!

Dakle, dok je Tomislav Šuta čvrsto na zemlji, Ivica Puljak nam je u zraku i oblaku.

Po mom mišljenju, a vi mislite kako vam drago, za Puljka je Tomo u tom poslu i u razumijevanju grada i projekata, kako mi volimo reć, "space shuttle" ili svemirski brod.

Al' je zato za Tomu, ka i za sve nas, naš trenutni gradonačelnik jedna veeelika svemirska praznina.

Ima li još mista kod ovih šta voze u svemir, zna li se šta?

Ajte ća, molimo vas, mi ćemo skupit za karte", stoji u objavi.