Događa se fenomen: Pjesma splitske grupe stara 37 godina (koja je smetala Jugotonu) postala hit među tinejdžerima

Splitske roditelje će iznenaditi što im slušaju djeca posljednjih nekoliko tjedana. Da, da. Nisu samo Buba i Jala, Nucci i Seka, Voyage i Breskvica. Apsolutni i ultimativni hit među mladeži u Hrvatskoj već tjednima je pjesma stara 37 godina koju je napisao Tonči Huljić, a otpjevala nezaboravna Liljana Nikolovska.

Pjesmu znaju stari i manje stari, a sada je ponovno pjevaju i oni koji 1989. godine nisu bili ni u planu. Hit Ljube se dobri, loši, zli trenutno je na Billboardovoj listi najslušanijih pjesama u Hrvatskoj i najstarija je pjesma koja se trenutno tamo nalazi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hit Magazina oživio nakon 37 godina zahvaljujući TikToku

Ako bacimo oko na Billboardovu top ljestvicu za Hrvatsku kojom dominiraju trap izvođači iz susjednih zemalja vidjet ćemo i jedno lijepo iznenađenje za milenijalce. Naime, pjesma "Ljube se dobri, loši, zli" grupe Magazin trenutačno se nalazi na 22. mjestu Billboardove ljestvice, pri čemu je u odnosu na prošli tjedan zabilježila minimalan pad s 21. pozicije.

Ipak, ključan podatak krije se u njezinu vrhuncu. Naime, pjesma je već u drugom tjednu od ulaska na ljestvicu dosegnula visoko 4. mjesto, što je iznimno rijedak uspjeh, osobito za pjesmu staru gotovo četiri desetljeća. Na ljestvicu je ušla snažno, s 13. pozicije sredinom veljače, te se u samo nekoliko dana prometnula u jedan od najtraženijih hitova, gdje se zadržala ukupno sedam tjedana.

Takav rezultat upućuje na snažan val novog interesa publike, potaknut digitalnim platformama i društvenim mrežama, koji je staru pjesmu vratio među globalno slušane hitove.

Ponovni uspon pjesme velikim je potaknut viralnim trendovima na TikToku, gdje su je korisnici počeli masovno koristiti u kratkim videima, najčešće uz nostalgične, romantične ili humoristične sadržaje. Algoritam platforme dodatno je pogurao njezinu vidljivost, pa se pjesma ubrzo proširila izvan regionalnih okvira i došla do nove, mlađe publike koja je prvi put otkriva. Upravo takav organski rast, bez klasične promocije, pretvorio je stari hit u globalni fenomen i vratio ga na relevantne glazbene ljestvice desetljećima nakon objave.

Pjesmu je Jugoton smatrao "opasnom"?

Naravno, priča o pjesmi iz osamdesetih ne može proći bez Jugoslavije, Jugotona i nacionalizma.

Vjerovali ili ne, pjesma "Ljube se dobri, loši, zli" nije bila lišena kontroverzi ni u trenutku svog nastanka. Kako je u veljači 1990. zapisao novinar Damir Strugar u tadašnjem časopisu TOP, prvotni plan bio je da upravo ta pjesma nosi naziv albuma Magazina (album je dobio ime Dobro jutro, op.a) , no u Jugotonu su procijenili da bi takav naslov mogao biti problematičan zbog mogućih političkih konotacija.

U vrijeme kada su rasprave o nacionalizmu postajale sve intenzivnije, dio uredništva strahovao je da bi se pridjevi iz naslova mogli tumačiti kroz prizmu međunacionalnih odnosa, odnosno da bi ih se moglo povezivati s pojedinim narodima.

Strugar u tekstu takav pristup opisuje kao pretjerivanje i nonsens, ističući kako se i u bezazlenim pop pjesmama počelo tražiti skrivena značenja. Navodi i kako nikada nije jasno objašnjeno na koji bi se način ti pojmovi uopće mogli konkretno povezati s određenim narodima, čime cijela situacija dodatno dobiva na apsurdu. Taj zapis iz časopisa TOP, potpisan od Damira Strugara, danas predstavlja vrijedan dokument vremena i pokazuje koliko je društveni kontekst kraja osamdesetih i početka devedesetih bio osjetljiv, ali i koliko je jedna naizgled jednostavna pjesma mogla postati predmet šire interpretacije. Upravo zato današnji povratak pjesme na Billboard ljestvicu dobiva dodatnu težinu riječ je o hitu koji je, unatoč tadašnjim prijeporima, nadživio kontekst u kojem je nastao i pronašao novu publiku desetljećima kasnije.

Gdje je danas Ljiljana Nikolovska?

Danas Ljiljana Nikolovska, prepoznatljiv glas najvećih hitova Magazina iz njihove najpopularnije faze, živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se preselila još 1990. godine.

Od 1995. sa suprugom je u San Pedru, a povremeno se osvrće na svoju glazbenu prošlost i nasljeđe grupe koja je obilježila jednu eru. U intervjuu za portal Novosti prije nekoliko godina istaknula je kako današnji Magazin vidi kao dvosjekli mač – s jedne strane razumije važnost brenda, ali upozorava da se time često „prodaje nešto čega više nema“, što dugoročno može dovesti do gubitka identiteta.

Prisjećajući se vremena najveće popularnosti, govori o iscrpljujućem ritmu koncerata, ali i o snažnoj vezi s publikom, dok s vremenskim odmakom priznaje da neke tekstove danas gleda drugačije. Ipak, naglašava da su mnoge pjesme ostale bezvremenske, a posebno ističe nostalgiju za Splitom kakav je nekad bio, što dodatno daje emotivni okvir cijeloj priči o pjesmi koja danas ponovno osvaja publiku.