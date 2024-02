Dođite na karneval u City Center one

Vrijeme je karnevala, a to znači da je vrijeme da nabacite najbolje maske i uživate u zabavi! City Center one se tako u petak i subotu, 9. i 10. veljače, pretvara u šarenu pozornicu ispunjenu nevjerojatnim likovima i odličnim aktivnostima koje će upotpuniti nezaboravno iskustvo.

Velike i male tako će zabavljati klaunica Pipi koja će mamiti osmijehe posjetitelja te žongleri i hula-hoop performeri uistinu zadivljujućih vještina. Dodatan spektakl osigurat će zabavljači koji će se najdražim shopping centrom smjelo zaputiti u šetnju na štulama, pokazati nevjerojatnu spretnost na velikom balonu ili iznenaditi vještinama upravljanja Cyr wheelom. Svoj dolazak najavio je čak i Spiderman, koji će male posjetitelje zabavljati svojim akrobacijama. Da ovi trenuci nikada ne izblijede, pobrinut će se karikaturist koji će ih ovjekovječiti na najzabavniji način.

Osim toga, Kid’s Jungle igraonica osigurala je facepainting, maštovite frizure i šminku uz koje će se mališani pretvoriti u svoje omiljene likove i heroje, a moći će pokazati i vještine na kreativnoj radionici izrade maski. Dođu li zamaskirani, imat će priliku osvojiti poklon bon City Centera one u iznosu od 60 eura i druge nagrade.

Provjerite detaljan raspored aktivnosti u City Centeru one, koji u petak počinje u 16 sati i traje do 20 sati, a u subotu od 11 do 19 sati, povedite mališane i uživajte u zabavi koja vas čeka u omiljenom shopping centru.