Dodik tuguje zbor poraza Orbana: "Želim ga što prije vidjeti..."

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Viktor Orban u politici još nije rekao svoju posljednju riječ, naglasivši da Republika Srpska ostaje zahvalna bivšem mađarskom premijeru na razumijevanju njenog položaja u složenim međunarodnim okolnostima.

Komentirajući rezultate izbora u Mađarskoj, Dodik je naglasio da Orban ostaje njegov osobni prijatelj, ali i saveznik čija je uloga bila ključna u trenucima kad je Republika Srpska bila pod pritiskom međunarodne zajednice, prenosi N1 BiH. Dodik se posebno osvrnuo na kritike koje godinama prate Orbanovu vladavinu, naglasivši da je sam proces predaje vlasti u Budimpešti demantirao brojne optužbe iz inozemstva.

"Bio je glas razuma"

"Pokazao je da su mnoge laži koje mu se pripisuju u smislu diktature apsolutno izgubljene, jer je priznao izbore bez ikakvih ograničenja i proveo tranziciju vlasti. Već prvog dana je dokazao da su te optužbe neutemeljene", rekao je Milorad Dodik.

Prema njegovim riječima, narod Republike Srpske duguje Orbanu zahvalnost jer je bio jedan od rijetkih lidera koji je pružio objektivnu podršku. "Ovdje smo uvijek bili na neki način sami, osim Srbije i Rusije, a protiv nas smo imali neoliberalni svijet. Orban je tamo bio glas razuma. Želim ga što prije vidjeti i razgovarati o tome kako ćemo nastaviti", dodao je čelnik SNSD-a.

Sudbina zajedničkih projekata

Jedno od ključnih pitanja nakon promjene vlasti u Mađarskoj je nastavak započetih gospodarskih i poljoprivrednih projekata. Dodik je naglasio da su svi sporazumi potpisani s vladom Viktora Orbana i da su već u značajnoj mjeri u fazi provedbe.

Što se tiče budućnosti ovih ulaganja, Dodik je jasan: "Ako dođe do prekida, bit će to jednostrani prekid s mađarske strane. S naše strane, krenut ćemo naprijed ako je to moguće. Ako ne, živjeli smo bez toga prije pet ili šest godina", zaključio je Dodik.

Iako su mađarski projekti u Republici Srpskoj, poput nabave strojeva i energetske infrastrukture, do sada predstavljali stup gospodarske suradnje, njihova buduća sudbina ovisit će o smjeru nove mađarske administracije.