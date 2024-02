DOBRO JE ZATRESLO Dva potresa rano jutros uznemirila su građane

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) obilježio je je potres jačine 3,7 po Richteru.

Dogodilo se to rano u četvrtak ujutro, u 5:07 sati. Epicentar se nalazio 24 kilometra jugozapadno od Metkovića, 54 kilometra južno od Mostara te pet kilometara jugozapadno od Neuma, na dubini od šest kilometara.

#Earthquake ( #potres , #zemljotres ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.7 || 24 km SW of #Metković ( #Croatia ) || 3 min ago (local time 05:07:18). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/b3a91UpnuE

Seizmografi Hrvatske Seizmološke službe zabilježili su još jedan potres u 7:03. Magnituda je bila 3,8 prema Richteru, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na V stupnjeva EMS. Epicentar potresa bio je u Bosni i Hercegovini, u Neumu, no osjetio se i na Pelješcu, a ponovno se tresao i Metković.

