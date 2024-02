Dobila krivu uplatnicu za prometni prekršaj, završila na sudu

Liječnica iz zagrebačke kliničke bolnice završila je na sudu i proglašena krivom jer joj je policajac dao pogrešnu uplatnicu za kaznu, javlja Danica.

Kako doznajemo, 30-godišnja liječnica potkraj siječnja oko 11 sati upravljala je osobnim vozilom Trgom žrtava fašizma u Zagrebu “te je za vrijeme vožnje koristila mobitel bez korištenja naprave koja omogućava uporabu bez ruku”.

Liječnica se odazvala pozivu suda te je rekla kako se ne smatra krivom za prekršaj koji joj se stavlja na teret.

“Istina, tog dana sam razgovarala na mobitel tijekom vožnje. Zaustavila me policija i policajac mi je dao uplatnicu na kojoj je pisao iznos od 60 eura i ja sam tih 60 eura platila.

No, trebao mi je dati uplatnicu na 65 eura jer je to pola od predviđene kazne koja je iznosila 130 eura. Prema tome, da mi je policajac dao uplatnicu na 65 eura, ne bi ni došlo do ovog sudskog postupka”, požalila se liječnica sutkinji.

Povrat novca

Sutkinja je pak “nedvojbeno utvrdila da je okrivljenica počinila prekršaj koji joj se stavlja na teret, odnosno da je “kritične zgode upravljala vozilom te je u vožnji koristila mobitel, pa je zbog toga proglašena krivom”.

Kako dosad nije prekršajno osuđivana, izrečena joj je opomena, ali mora platiti 30 eura troškova prekršajnog postupka. Presuda je pravomoćna i na nju nema pravo žalbe.

Nije poznato hoće li liječnica kliničke bolnice u Zagrebu tražiti povrat 60 eura koje je, po svemu sudeći, državi platila uzalud.