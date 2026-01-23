Dječji roman „Rita i Čudovište“ Sare Tvrdić upravo je ono što osnovnoškolcima treba – topla i poučna priča o odgovornosti, odrastanju i prijateljstvu

Promocija romana „Rita i Čudovište“ autorice Sare Tvrdić održana je jučer u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu. Riječ je o novom djelu nagrađivane splitske književnice i urednice brojnih knjiga. Razgovor s autoricom moderirala je profesorica Magdalena Mrčela, dok su u programu sudjelovali i predstavnici naklade Fragment – Sonja Šumić i Bartul Vlahović, koji su istaknuli značaj romana u suvremenoj dječjoj književnosti.

Roman donosi priču o maštovitoj devetogodišnjoj djevojčici Riti koja se suočava s vlastitim nesigurnostima odrastanja, ali istodobno uči o odgovornosti i emocionalnom sazrijevanju. Autorica je naglasila da je glavni lik svojevrsna kombinacija njezinih osobina iz djetinjstva – djevojčica često prepuštena sama sebi, ali bogata unutarnjim svijetom mašte. Pojava Čudovišta predstavlja suočavanje s vlastitim strahovima od samoće, ali i nošenje s odgovornošću brige (ili nebrige) za slabijega. Time se roman može čitati i kao obiteljsko-odgojna priča s izraženim unutarnjim svijetom likova.

Na pitanje moderatorice je li je iskustvo majčinstva promijenilo kao spisateljicu, autorica je odgovorila da ju je majčinstvo promijenilo u svakom smislu, donijevši joj drugačiji pogled na svijet i dublje razumijevanje dječjih emocija. Predstavnici naklade Fragment istaknuli su da svaki čovjek ima svoj paralelni, izmaštani svijet – prostor sigurnosti bez izravnog doticaja s okolinom. Apostorfirali su jedan od fortea Sare Tvrdić, a to su likovi lišeni crno-bijele tehnike, izrazito realni, sa svim vrlinama i manama koje očekujemo kod djece i koje ih čine neponovljivim bićima. Roman „Rita i Čudovište“odlikuje se emocionalnom dubinom – čineći ga vrijednim doprinosom suvremenoj dječjoj književnosti, koja može potaknuti na razmišljanje i odrasle čitatelje.

Roman se može naručiti na stranicama Naklade Fragment.