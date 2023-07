Dječak kojeg je ugrizla zmija oporavlja se u splitskoj bolnici. Imaju li dovoljnu količinu seruma?

Prije sedam dana, točnije 24. srpnja u Opću bolnicu Zadar primljen je 6-godišnji dječak iz Belgije kojeg je na Paklenici ugrizla zmija u lijevu šaku.

– Dovezen je kod nas, mi smo mu odmah dali svu terapiju koja se daje u takvim slučajevima, prema protokolu, i onda nakon toga smo dijete prebacili u KBC Split jer oni jedini na području Dalmacije imaju intenzivnu jedincu za liječenje djece. Prema mojim sadašnjim saznanjama, on je tamo bio jedan dan pa su ga oni prebacili na dječju kirurgiju i po mojim sadašnjim informacijama, dijete se sprema za otpust, doznaje Antena Zadar od dr. Edija Karuca, zamjenika ravnatelja zadarske bolnice.

Ovaj slučaj dječaka mnoge je naše sugrađane naveo na razmišljanje ima li zadarska bolnica dovoljno seruma protiv ugriza zmija.

– Ima, naravno. Svake godine prije početka sezone, ne samo turističke nego i one kad prijeti opasnost od ugriza zmije, nabavljamo redovito serume. Imamo ih dovoljnu količinu i do sad nikad nije bilo da seruma u Općoj bolnici Zadar nije bilo. On se sad i puno lakše može nabaviti tako da nema potrebe da su ljudi u strahu da seruma nema, kazuje dr. Karuc.