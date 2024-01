DIRLJIVA OBJAVA SEVERININE PRATITELJICE: "Njezin sin je došao na vrata i gledao svoju mamu, ona za njega nije Severina, ona je za njega MAMA"

Jedna Severinina pratiteljica javila se nakon odluke Vrhovnog suda o skrbništvu Aleksandra te ispričala dirljivu scenu između pjevačice i sina kojoj je sama svjedočila, piše Showbuzz.

Ne stišavaju se reakcije na odluku Vrhovnog suda da skrbništvo nad Severininim sinom Aleksandrom da njegovu ocu Milanu Popoviću, a nakon što su našu pjevačicu podržale brojne zvijezde, u komentarima na Severininu objavu javila se jedna pratiteljica i ispričala svoj dojam.

Naime, žena je prije nekoliko mjeseci prisustvovala Severininom koncertu i ispričala kako je tada reagirao njezin sin.

Ona je za njega superheroj

''Na koncertu, prije par mjeseci, bila sam točno nasuprot vrata, s kojih je ulazila Severina. Nakon nekog vremena, njezin sin je došao na vrata i gledao svoju mamu, ne jednom, već više puta je dolazio i gledao ju. Ona je za njega superheroj, i njegovo SVE. Ona za njega nije Severina, već MAMA! Mami diraj sve, ali nemoj nikada dijete! Samo me zanimaju, korumpirane institucije, koliko košta obraz?'' napisala je.

Inače, Severina je ponovnom odlukom suda potpuno razočarana, ali za medije je izjavila da će se opet boriti i od sina neće odustati.

"Sad su Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog djeteta, koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji trpi torturu, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su one suprotne postojećoj praksi... Ja sam mama. On je moja kap na dlanu, a ja ću se boriti do zadnje kapi krvi za nju. Svoju kap na dlanu. Moje dijete živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade djetetu, da ja ne smijem o tome govoriti da ne bih nekoga uvridila. Pojednostavljeno, ovo zapravo znači da ću ponovno svoje dijete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živjelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju'', rekla je pa dodala:

''Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda. Kažu da su ukinuli presudu zbog proceduralnih razloga. J***li vas 'proceduralni razlozi'. J***la vas i korupcija u ovoj državi. Jednom ste uspjeli, ovaj put nećete!", poručila je Severina.

A uz nju su stale i brojne kolegice i kolege, Ida Prester, Iva Radić, Lejla Filipović, Tihana Lazović, Marijana Batinić, Davor Grgin, Seka Aleksić, Nika Turković, Boris Ružić i mnogi drugi, javlja showbuzz.