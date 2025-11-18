Dio zemlje zabijelio prvi snijeg ovog mjeseca. Bunde stižu i u Dalmaciju, ali za vikend

Iza ponoći izraženi su temperaturni kontrasti između obale i unutrašnjosti. Dok je veći dio Jadrana zadržao visoke noćne temperature, kopneni dio zemlje bilježi primjetno zahlađenje. Duž većeg dijela obale temperature su se u 1 sat iza ponoći kretale od 15 do 19 °C, a u posljednja 24 sata na Jadranu je zahladilo tek 1 do 4 stupnja.

Izuzetak je dio Istre gdje je prodro hladan zrak i krenuo pad temperature.

U zaleđu Dalmacije temperatura se spustila na 6 do 12 °C, a tijekom zadnja 24 sata u tim je krajevima zahladilo većinom 5 do 8 stupnjeva. Riječ je o području Dalmacije gdje se prvo osjetio prodor hladnijeg zraka.

Planinska područja noćas su bila među hladnijima, s vrijednostima od 1 do 4, a Lici je do 10 °C. U odnosu na prethodni dan, ova regija bilježi zahlađenje od 8 do 12 stupnjeva. U višim predjelima Gorskog kotara iza ponoći je počeo padati snijeg, a snijeg se zadržava ponegdje na kolniku.

U središnjim krajevima temperature su pale na 1 do 7 °C, a zadnja 24 sata donijela su pad od 10 ili više stupnjeva. Na istoku Hrvatske temperature su se kretale od 5 do 10 °C.

HAK u 1 sat javlja: Kolnici su mjestimice mokri i skliski. U gorju mjestimice ima snijega na kolnicima, osobito u Gorskom kotaru. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za Podvelebitsko primorje izdao narančasti stupanj upozorenja zbog bure s udarima do 120 km/h.

Promjenjivo će biti u utorak. Povremeno će biti kiše, osobito na jugu Dalmacije. Najmanje oborina na sjeveru Dalmacije. Zapuhat će levant i bura koji će povremeno biti pojačani do jaki. Još u noći toplo, danju će postupno zahladiti. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Srijeda donosi dosta suhog vremena, ponegdje i potpuno suho, iako će biti dosta oblaka. Povremena kiša je najizglednija na krajnjem jugu Dalmacije. Vjetar slab, navečer na moru u okretanju na jugu. Jutro će biti svježije u odnosu na prethodne dane, danju većinom od 11 do 16°C.

Promjenjivo će biti tijekom četvrtka. Više suhih razdoblja prijepodne, a više kiše, ponegdje s grmljavinom, bit će u drugom dijelu dana i osobito navečer. Puhat će umjereno do pojačano jugo. Danju će biti tek malo toplije u odnosu na srijedu.

Nestabilno uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu bit će u petak. Lokalno može pasti preko 50 litara kiše po kvadratnom metru. Puhat će jugo i levant i bit će relativno toplo.

Nestabilno i ponovno hladnije bit će za vikend. Bit će to prvo zamjetnije zahlađenje, a hladniji dani nastavit će se i sljedeći tjedan.