Dino Merlin 31. srpnja stiže na svoje peto Koševo: Veliki spektakl u Sarajevu na razini svjetskih zvijezda

Nakon 11 godina iščekivanja, konačno je potvrđen datum najvećeg koncertnog spektakla u regiji 2026. godine – Dino Merlin se u petak, 31. srpnja vraća na stadion Koševo.

Peto Koševo sarajevskog glazbenog čarobnjaka predstavlja jedinstven uspjeh: pet velikih stadionskih koncerata na istom mjestu kroz različita razdoblja karijere, pred publikom koja već desetljećima euforično prati njegovo stvaralaštvo. Od prvog velikog koncerta na Koševu 2000. godine u okviru turneje “Sredinom”, potom 2004. tijekom turneje “Burek”, zatim 2008. uz album “Ispočetka”, pa sve do koncerta 2015. u eri albuma “Hotel Nacional”, svaki od ovih koncerata imao je status velikog regionalnog spektakla čija je slika uvijek odlazila u svijet i Sarajevo kao grad isticala na mapi čuvenih koncertnih destinacija Europe.

Za sarajevskog kantautora ovaj raskošni open-air koncert je od iznimnog, simboličkog značaja. Najavljujući svoje novo Koševo, umjetnik je poručio: “Dragi prijatelji, jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vijest: moje peto Koševo. U Sarajevu, u gradu u kojem sam rođen, u kojem sam odrastao, pjevat ćemo pjesme koje sam pisao na ovim ulicama, u ovim mahalama. Pjesme koje su obišle svijet sada se vraćaju kući. 31. srpnja. Stadion Koševo, Vidimo se!”

Kontekst cijelom događaju daje rasprodana aktualna turneja „Mi“, koja ruši sve rekorde i potvrđuje da Dino Merlin i dalje podiže produkcijske standarde. Koševo je pritom ostalo mjesto posebne simbolike – mjesto gdje će turneja “Mi” doživjeti svoj najznačajniji trenutak – upravo u gradu u kojem je sve počelo.

Sedmodnevna produkcijska postavka sa preko 40 šlepera opreme svjedoči o razmjerima i zahtjevnosti izvedbe ovog projekta u kojem sudjeluju ljudi iz organizacije turneja svjetskih glazbenih zvijezda poput Taylor Swift, Ed Sheerana, Oasisa i drugih, na kultnim lokacijama poput Wembley-a u Londonu i olimpijskog stadiona u Munchenu.

Ovaj će koncert Sarajevo pozicionirati opet na mapu najvećih glazbenih događaja.

Ulaznice su u prodaji od ponedjeljka, 30.3. online putem platforme adriaticket.ba i na njihovim ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu. Sve informacije dostupne su na dinomerlin.com/live.

