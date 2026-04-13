Dinamo razbio Vukovar. Beljo zabio hat-trick

U posljednjoj utakmici 29. kola SHNL-a Dinamo je na osječkom Gradskom vrtu svladao Vukovar s 4:1. Hat-trick za Plave postigao je Dion Drena Beljo, dok je jedan pogodak u vlastitu mrežu zabio Josip Elez. Za Vukovar je, s druge strane, strijelac bio Jakov Puljić.

Ovom pobjedom Dinamo se dodatno odvojio na vrhu prvenstvene tablice i sada ima 10 bodova prednosti nad Hajdukom, dok je Vukovar ostao na posljednjem mjestu s 21 bodom, odnosno sedam manje od pretposljednjeg Osijeka.

