Dinamo razbio Osijek

Dinamo je na Maksimiru u 28. kolu SuperSport HNL-a deklasirao Osijek rezultatom 7:0. Momčad Marija Kovačevića odigrala je sjajnu utakmicu i do uvjerljive pobjede stigla golovima Luke Stojkovića (21'), Gabriela Vidovića (31', 63'), Mihe Zajca (42'), Diona Drene Belje (59'-11 m, 69') — kojem je jedan pogodak nedostajao za treći uzastopni hat-trick u SHNL-u — te Josipa Mišića (82').

Današnjim slavljem Plavi su upisali svoju najuvjerljiviju prvenstvenu pobjedu ove sezone, nadmašivši pritom rekord iz prošlog kola, kada su Lokomotivu svladali s 5:0.

Dinamo sada ima 66 bodova, čak 13 više od drugoplasiranog Hajduka, koji ima i utakmicu manje. Osijek je pretposljednji s 25 bodova, odnosno pet bodova više od Vukovara.