DIJELE SE USKRSNICE Neki će dobiti i preko 100 eura

Gradovi i općine počeli su objavljivati odluke o isplati uskrsnice za umirovljenike. U narednih mjesec dana se može očekivati više od stotinu s ovom vrstom novčane pomoći. Dobra vijest je da ove godine u mnogim sredinama rastu i iznosi uskrsnica, ali i cenzusi. Neki će tako dobiti i više od stotinu eura, a uvjet je ponegdje da mirovina može iznositi i do 1.000 eura, piše Mirovina.hr

Makarska

Ove godine uskrsnicu će dobiti veći broj makarskih umirovljenika, jer je cenzus podignut s 465 na 500 eura. Iznos uskrsnice povećat će se s 50 na 70 eura. Umirovljenici s mirovinom do 300 eura ostvaruju pravo na 70 eura uskrsnice, a umirovljenici s mirovinom od 300,01 do 500 eura dobit će iznos od 50 eura.

Pravo na uskrsnicu od 70 eura ostvaruju i hrvatski branitelji stariji od 50 godina koji su korisnici prava na naknadu za nezaposlene, osobe starije od 50 godina koje su bez posla neprekidno više od 12 mjeseci, korisnici prava na nacionalnu naknadu te osobe koje ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.

Osijek

Desetak tisuća osječkih umirovljenika ove će godine primiti uskrsnice u povećanom iznosu od 35 do 70 eura. Gradonačelnik Ivan Radić rekao je na konferenciji za novinare da su uskrsnice podijeljene u četiri kategorije. Najveću od 70 eura dobit će umirovljenici s mirovinama do 160 eura, a najmanju od 35 eura umirovljenici s mirovinama od 300 do 450 eura.

U odnosu na ranije, povećan je cenzus mirovine s 290 na 450 eura, raspon novčanih iznosa povećan je s 13 do 53 eura na 35 do 70 eura. Isplata uskrsnica krenut će početkom ožujka, putem pošte.

Rijeka

Umirovljenici u Rijeci dobit će uskrsnicu u iznosu od 30 eura, kao i lani. Uskrsnice će biti isplaćene umirovljenicima koji već ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika Grada Rijeke.

Cenzus za ostvarivanje navedene pomoći je 305, eura uz uvjet da ukupni prihodi kućanstva u kojem umirovljenik živi ne prelaze gradski cenzus prihoda utvrđen Odlukom o socijalnoj skrbi, te ako u vlasništvu ili suvlasništvu ima stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor. Također, uskrsnice će biti isplaćene i osobama starijim od 65 godina i osobama koje ispunjavaju uvjet nacionalne naknade za starije osobe, koje već ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove starijih osoba bez osobnog prihoda.

Split

Uskrsnice za umirovljenike, nakon dugo vremena, ovog će Uskrsa dobiti i splitski umirovljenici. Kako je riječ o izvanrednoj odluci gradske vlasti, proračunski iznos za uskrsnice treba tek utvrditi rebalansom proračuna pa će podatak o cenzusima i iznosima biti poznat naknadno.

Zagreb

Grad Zagreb povećao je iznos uskrsnice s dosadašnjih 26,54 eura na 50 eura, koju će primiti ukupno 23.328 korisnika u sustavu mjesečnih pomoći iz gradskog proračuna. Isti iznos bit će isplaćen korisnicima i za Božić, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.