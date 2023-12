DI SI? S KIM SI? ŠTA RADIŠ? POŠALJI SLIKU? "Zamislite da vas netko non stop kontrolira? Strašno. To je toliki pritisak da čovjek jednostavno mora puknut"

Veza ne bi trebala biti gubitak slobode ni onog što mi jesmo. U vezi bi trebali ostati isti, i prilagoditi se drugoj osobi, naći nekakav balans. To nužno ne znači da se moramo promijeniti. Ne mislim da moramo biti tvrdoglavi, ne mislim da se ništa ne mijenja, jer smatram da se zna kakva bi jedna veza trebala biti. Povjerenje, iskrenost, tolerancija, vjernost, ljubav! To je sve što trebamo, ali mnogi ne znaju značenje tih riječi. Ne dokazuje se ljubav ljubomornom. Nikada i nije.

Na što bi netko trebao biti ljubomoran? Nikada to nisam shvaćala. Pored sebe imaš ženu, ili muškarca kojeg voliš. To je tvoj izbor. S tobom je. Nitko nikoga ni na što nije prisilio. I čemu ljubomora? Čemu nepovjerenje? Čemu proganjanje i rađenje pakla od života? Samo voli, opusti se, vjeruj i voli. Ali ne ide to tako, u većini slučajeva. Ako voliš, ne posjeduješ. Ako voliš, onda voliš tu osobu ovakvom kakva ona jeste. Često sam čula kako djevojke maštaju da će od momka napraviti savršenog muža. Pa, nije nitko fimo masa da se može modelirat. I onda… ako ne uspijete od te osobe napraviti ono što želite, razočarani ste. Zašto? Niste ispunili svoja očekivanja? Pa, ljudi moji, prihvatite nekog koga volite sa manama i vrlinama. Svi mi ih imamo. Ljudi će se promijeniti ako to oni žele, a ne ako je to vaša želja.

Partner nije rob

A tek kontrola? Ta se pošast uvukla u dobar dio veza. Di si? S kim si? Pošalji sliku da dokažeš da govoriš istinu. Ja je nikad nikome ne bih poslala. Ako mi ne vjeruješ, idi svojim putem. Partner nije rob. Ne služi da bi mu se ugradio GPS, a puno njih bi rado to napravilo. Vjeruj dok ti ne izigraju povjerenje, onda ta veza nema smisla. Ja da budem s nekim, da živim u grču i strahu hoće li me prevariti? Ja to ne mogu. Da budem nesretna pored nekog, da samu sebe uništavam sumnjama? Ne dolazi u obzir. Veza ne znači da ste vezani pupčanom vrpcom. Svi smo mi imali živote prije te osobe, imali smo prijatelje, navike, a to treba održavati, ne zloupotrebljavati, nego uklopiti u novi način života. A sve je tako jednostavno, lijepo, samo što ljudi zakompliciraju i unište sve što dotaknu. Umjesto da zajedno grade budućnost, oni grade jaz. Umjesto da se vole, oni uništavaju jedno drugo. Umjesto da se opuste, u neprekidnom su strahu i grču.

Zamislite da vas netko non stop kontrolira? Strašno. To je toliki pritisak da čovjek jednostavno mora puknut. Umjesto da njegujemo ljubav, njegujemo nepovjerenje. Sumnja? Kad nekog stalno okrivljujemo, obasipamo sumnjama, gotovo da ga tjeramo da to uradi. Šta će kome čangrizava osoba? Umjesto zagrljaja, dočeka te s optužbama. A puno toga nam je mobitel omogućio, puno toga što ne valja. Kontrola je postala tako dostupna. Šta li ljudi sve trpe u vezama, ja im se divim. U ime ljubavi svašta se trpi. Ako si u vezi, ne znači da si zavezan. Prodišite. Volite se. To je tako jednostavno.

Poštivajte jedno drugo

Ne sumnjajte u ništa bez dokaza. Ako će vas netko prevariti, učinit će to koliko god da ga vi kontrolirali. Zato, potrudite se da s partnerom imate što više lijepih trenutaka. Uživajte u tome što imate, i ne uništavajte svjesno nešto što je posebno, a kasnije ćete kriviti svakog osim sebe. Ako imate problem, riješite ga zajedno. Razgovarajte. Poštivajte jedno drugo, a ondje gdje ima poštivanja, stvaraju se neuništivi temelji.

Ako vam netko stavi veru na prst, to ne znači da je stavio okove. Ako vas netko voli, a ne vjeruje vam, kakva je to ljubav? Imamo samo ovaj jedan život, i nemojte trošiti vrijeme na uništavanje onog što bi trebali voljeti. Samo volite, dan, sat, godinu, nije bitno koliko, nego kako volimo.

A ja Vam želim čestitati Božić i nadolazeće blagdane. Želim Vam mir, ljubav, povjerenje, želim vam sve najbolje.