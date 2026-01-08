DHMZ upozorava: Sutra ledena kiša i nova nepogoda, izdano i crveno upozorenje

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku u petak, 9. siječnja, očekuje nastavak zimskih uvjeta, uz izraženu opasnost od poledice, osobito u istočnim krajevima zemlje.

Jutro na kopnu bit će izrazito hladno, s temperaturama između –15 i –10 °C, zbog čega će i dalje biti na snazi upozorenje na hladnoću. Tijekom dana u višim slojevima atmosfere počet će pritjecati topliji i vlažniji zrak, dok će se pri tlu zadržati hladan zrak, što stvara uvjete za opasne zimske oborine.

Na Jadranu se očekuje kiša, mjestimice i izraženiji pljuskovi, uz većinom jako jugo. U unutrašnjosti će oborina biti na granici kiše i snijega, a najveći problem predstavljat će kiša koja se smrzava.

Crveno upozorenje za istok zemlje

Velika je vjerojatnost pojave ledene kiše na sjeverozapadu zemlje, u Međimurju, Podravini i dijelovima Hrvatskog zagorja, no najkritičnija situacija očekuje se na istoku, u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

Za osječku regiju izdano je crveno upozorenje na poledicu, jer se očekuje rasprostranjena i intenzivna pojava kiše koja se smrzava, uz mogućnost stvaranja debljeg sloja leda. Takvi uvjeti mogu uzrokovati ozbiljne probleme u prometu, opskrbi i svakodnevnom funkcioniranju.

Za sjeverozapadnu Hrvatsku i sjeverni dio zagrebačke regije na snazi je narančasto upozorenje, također zbog poledice, ali uz nešto manji intenzitet.

Vikend donosi buru i novi pad temperature

Tijekom vikenda očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz postupno slabljenje oborina. Na Jadranu će i dalje padati kiša, a u nedjelju uglavnom još samo na otocima. Zapuhat će umjerena do jaka bura, koja će u nedjelju mjestimice imati i olujne udare.

U unutrašnjosti će, uz dotok hladnog zraka, češće padati susnježica i snijeg, dok se još u noći na subotu kiša lokalno može smrzavati. U nedjelju će zapuhati umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku sjeverozapadni.

Temperatura zraka postupno će se snižavati, pa se u ponedjeljak ujutro, nakon razvedravanja, ponovno očekuje vrlo hladno vrijeme, osobito na kopnu.

Građanima se preporučuje praćenje prognoza i upozorenja te prilagodba aktivnosti vremenskim uvjetima, osobito u područjima pogođenima poledicom.