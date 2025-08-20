DHMZ upozorava: Stižu oluje, obilna kiša i pijavice – narančasto upozorenje za obalu

Nakon kratke stabilizacije vremena, Hrvatsku od danas ponovno očekuju kiša, grmljavina i lokalna nevremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je posebno priopćenje i podigao stupanj upozorenja za veći dio zemlje.

Već danas, a osobito tijekom četvrtka i petka, očekuju se izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najprije će zahvatiti sjeverni Jadran, a potom i ostatak zemlje.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Prema prognozi, atmosfera će biti izrazito nestabilna – na moru će puhati jako jugo, mjestimice i olujno, a lokalno se očekuju obilne oborine koje mogu izazvati bujične i urbane poplave. Nije isključena ni tuča, dok na moru prijeti pojava pijavica.

U petak će sa zahlađenjem zapuhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura, no i dalje će biti nestabilno. Temperature će pritom osjetno pasti, posebno u unutrašnjosti.

Za Istru i Kvarner danas vrijedi narančasto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena, dok je karlovačka i gospićka regija pod žutim upozorenjem. Za sutra su upozorenja proširena na cijelu zemlju – unutrašnjost je u žutom, a obala i osječka regija u narančastom stupnju.

Iz DHMZ-a savjetuju građanima da redovito prate prognoze i upozorenja na meteo.hr, jer će se podaci ažurirati u skladu s razvojem situacije.