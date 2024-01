DHMZ UPOZORAVA Dio Dalmacije pod narančastim alarmom!

DHMZ je objavio prognozu za sutra. U unutrašnjosti oblačno, povremeno uz malo snijega. Na Jadranu umjereno i pretežno oblačno, na jugu Dalmacije uz mogućnost za mjestimičnu kišu.

Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim pa je i duž obale moguć snijeg nošen vjetrom.

Temperatura zraka na kopnu od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8, a u Dalmaciji uglavnom od 6 do 12 °C.