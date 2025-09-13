DHMZ izdao žuto upozorenje za skoro cijelu zemlju: U ovim regijama prijeti opasnost od bujičnih poplava

Prema prognozi DHMZ-a, danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, no već tijekom noći stižu kiša, pljuskovi i grmljavina, ponajprije na sjeverni Jadran.

Nedjelja će donijeti promjenu – očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, mjestimice i izraženije, osobito na Jadranu i u područjima uz obalu. Poslijepodne se očekuje postupno smirivanje i razvedravanje, no bit će osjetno svježije nego danas.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za gotovo cijelu zemlju izdano je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

U Zagrebačkoj i Osječkoj regiji lokalno su mogući jači pljuskovi s grmljavinom, uz prolazno jak do vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Karlovačko područje, osobito prema Gorskom kotaru, također može zahvatiti izraženije nevrijeme.

Gospićka regija mogla bi imati lokalno snažne pljuskove praćene grmljavinom, uz naglu promjenu vjetra s jugozapadnog na sjeveroistočni. Slično vrijedi i za riječko područje, gdje uz izraženije pljuskove prijeti opasnost od bujičnih i urbanih poplava.

Na Kvarneru i u Velebitskom kanalu u nedjelju se očekuje mjestimice pojačana bura, dok se u Kninskoj i Splitskoj regiji prognoziraju izraženiji pljuskovi s grmljavinom.