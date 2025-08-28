Close Menu

DHMZ izdao upozorenja za cijelu zemlju, najgore očekuje ove dvije regije

Stiže nevrijeme

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za petak upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Ravnateljstvo civilne zaštite na X-u je objavilo da se mogu očekivati lokalno intenzivni pljuskovi s grmljavinom, veće količine oborina u kratkom vremenu, bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.

Za cijelu zemlju upaljen je žuti meteoalarm, dok su Riječka i Splitska regija u narančastom.

U Riječkoj regiji lokalno će puhati jako jugo, s prosječnom brzinom vjetra većom od 40 km/h, a moguće su i veće količine kiše. DHMZ prognozira lokalno izražene pljuskove s grmljavinom, olujne udare jugozapadnog vjetra, tuču i pijavice na moru. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto.

U Splitskoj regiji očekuje se također jako jugo s olujnim udarima, posebno na otocima. Grmljavinsko nevrijeme prvo će zahvatiti sjeverni dio regije, a u noći na subotu i južni dio. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto.

U subotu će narančasto upozorenje ostati na snazi za Splitsku regiju, dok će žuti meteoalarm vrijediti za Kninsku, Riječku i Osječku regiju.

 

