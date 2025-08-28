DHMZ izdao upozorenja za cijelu zemlju, najgore očekuje ove dvije regije

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za petak upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Ravnateljstvo civilne zaštite na X-u je objavilo da se mogu očekivati lokalno intenzivni pljuskovi s grmljavinom, veće količine oborina u kratkom vremenu, bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.

Za cijelu zemlju upaljen je žuti meteoalarm, dok su Riječka i Splitska regija u narančastom.

U Riječkoj regiji lokalno će puhati jako jugo, s prosječnom brzinom vjetra većom od 40 km/h, a moguće su i veće količine kiše. DHMZ prognozira lokalno izražene pljuskove s grmljavinom, olujne udare jugozapadnog vjetra, tuču i pijavice na moru. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto.

U Splitskoj regiji očekuje se također jako jugo s olujnim udarima, posebno na otocima. Grmljavinsko nevrijeme prvo će zahvatiti sjeverni dio regije, a u noći na subotu i južni dio. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto.

U subotu će narančasto upozorenje ostati na snazi za Splitsku regiju, dok će žuti meteoalarm vrijediti za Kninsku, Riječku i Osječku regiju.

