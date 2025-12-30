Detaljna prognoza za novogodišnju noć: Čeka nas "ledara", a onda slijedi najjača promjena vremena ove zime. Pročitajte detalje

Predzadnji dan 2025. protekao je u znaku stabilnog, sunčanog vremena s burom. Bura je postupno jačala prema kraju dana, a u večernjim satima ponegdje je uz obalu bilo olujnih udara. Jutro je bilo vrlo hladno, u nekim kotlinama Dalmatinske zagore temperatura je pala do -10°C, a najtoplije je bilo na dijelovima obale i otoka, do 7°C. Danju je bilo većinom od 6 do 13°C.
Sve je to samo uvod u najhladniji dan ovog prosinca, i to njegov posljednji dan. Dobra je vijest da će se bura sve više stišavati tijekom dana, a potom i prestati, također, posvuda će biti suho, što je dobra vijest za sve koji doček planiraju na otvorenom.
Srijeda će biti pretežno vedra. Umjerena do pojačana bura puhat će još tijekom jutra, a popodne će bura sve više slabiti i prestati. Minimalne temperature većinom od -5 do 0°C u Dalmatinskoj zagori, od 0 do 6°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 0°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 7°C na vanjskim otocima.
Novogodišnja noć
U novogodišnjoj noći bit će vedro, većinom uz slabu buru, a na moru može biti slabog jugozapadnjaka. Bit će hladno. Tako će sredinom noći temperature u Dalmatinskoj zagori biti od -7 do -2°C, uz obalu i na otocima od -2 do 4°C.
Nova godina
Prvog dana 2026. godine, u četvrtak, još će u početku biti pretežno sunčano i suho. Tijekom dana postupan porast naoblake sa zapada, prvo će zahvatiti sjevernu Dalmaciju. Navečer tek ponegdje može biti malo kiše, a u Dalmatinskoj zagori i susnježice. Na moru će jačati jugo koje će navečer na moru biti jako. Jutro će još biti hladno, potom će prema večeri biti postupno malo toplije. Najviše dnevne temperature od 2 do 12°C.
Petak donosi promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu. Puhat će umjereno do jako jugo i oštro. Osjetno toplije, najviše dnevne temperature od 5°C ponegdje na imotskom području do 15°C ponegdje uz obalu i na otocima.
Prema današnjim prognostičkim materijalima, dani vikenda će proteći u znaku vrlo nestabilnog vremena. Tako će u subotu biti oblačno uz kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Lokalno se očekuju obilnije oborine. U početku jako oštro i lebić koji mogu imati olujne udare. Prema kraju dana na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će bura. Ujutro će još biti toplo, prema kraju dana malo hladnije.
Spomenimo da će u dijelovima Gorskog kotara i unutrašnjosti zemlje pasti i preko 30 centimetara snijega što će izazvati velike probleme u cestovnom prometu!
Nestabilno će biti i u nedjelju, povremeno uz kišu, a u planinama će početi snijeg. Puhat će bura i bit će postupano hladnije. Još hladnije moglo biti biti u ponedjeljak kada je u dijelovima Dalmacije moguć i snijeg.