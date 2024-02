DETALJI TRAGEDIJE S RABA Ravnateljica psihijatrijske bolnice: "Nešto takvo desetljećima se ne pamti"

Pacijent psihijatrijske ustanove Insula na otoku Rabu do smrti je šakom izudarao drugog pacijenta. Hitna pomoć ubrzo je došla na mjesto događaja, ali unesrećenom nisu mogli pomoći.

Kako je došlo do takvog užasnog događaja za Dnevnik Nove TV ispričala je ravnateljica bolnice Insula, prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić.

Slučaj je bio izrazito šokantan.

"Najprije moram reći da smo svi jako potreseni sinoćnjim događajem i da je naše saznanje da se taj događaj dogodio u 20:55, dvije minute kasnije pozvana je hitna pomoć, neposredno nakon incidenta."

Pacijenti se do sada nisu međusobno sukobljavali.

"Ne, radi se o dvojci dobrovoljno hospitaliziranih pacijenata, na rehabilitacijskom odijelu gdje radi jedan sjajan interdisciplinarni tim, već desetak godina. Po protokolima se provode sve mjere liječenja i ti pacijenti nisu se međusobno sukobljavali niti je bilo zabilježeno nekih ranijih sukoba pa da bi dinamika tih sukoba dovela do eskalacije. Zbog toga smo jako potreseni i iznenađeni."

Istraga u tijeku

Što se točno dogodilo, utvrdit će istraga.

"Teško je to spekulirati. Cijela služba, dežurni liječnik i hitna pomoć bili su tamo, međutim, očevid i istraga su u tijeku i svakako ne bih s tim informacijama izlazila. Ono što se dogodilo, zbilo se naglo, incidentno i u trenutku. Radilo se o sekundama."

Incident je to koji ne pamti psihijatrijska bolnica na Rabu.

"Koliko ja pamtim, a riječ je o desetljećima, ovdje u bolnici nije se dogodio takav slučaj.

Naši pacijenti su na odjelima, radi se o različitim smetnjama, ovisnostima, degenerativnim bolestima, akutnim reakcijama na strest, posttraumatskim poremećajima i čitavom spektru dijagnoza protiv kojih se ljudi liječe. Ovisno o kliničkoj slici, oni su na različitim odjelima i različitim programima."

Bolnica je adekvatno opremljena, a mnogi i dalje imaju stigmu kako su psihijatrijski bolesnici agresivni.

"Jedna je uobičajena stigma da svi moraju biti pod nadzorom u okovima, u kavezima. To nije tako. Duševni bolesnici u pravilu nisu agresivni. To je jedna vrlo zastarjela teorija, ogromna većina nikada nije pokazala znakove agresivnosti, no naravno da ima ljudi koji se ponašaju impulzivno, koji su pod utjecajem psihostimulansa.

Za njih postoje akutni odjeli, akutna zbrinjavanja i videonadzor. Na drugim rehabilitacijskim odjelima drugačije su režimske mjere, ali su programi prilagođeni tom tipu liječenja."