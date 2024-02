DESETLJEĆIMA DUGA BORBA NASTAVLJA SE ISPRED BANOVINE Splićanka se lancima vezala za palmu ispred zgrade Gradske uprave: "Spremna sam do smrti ostati, pa neka me bace u more"

Borba Vanje Šimleše počela je prije više od trideset godina, kada je kada je rješenjem o eksproprijaciji srušena zgrada sa sedam stanova u korist izgradnje zgrade Muslimanke u Ulici Domovinskog rata. Danas, Vanja je svoju borbu nakon godina sudova i molbi dovela direktno pred zgradu Banovine, gdje se lancima vezala za jednu od palmi.

"Imala sam vlastiti stan, 1/1, u privatnoj kući. Grad Split je rušio tu kuću da bi dao tri zadruge, srušila se naša kuća da bi se izgradila Muslimanka. Meni je za moje vlasništvo dat stan na plaćanje mjesečne stanarine. To sam dobila za svoje vlasništvo", objašnjava nam Vanja.

Kaže, išla je po sudovima, no uzalud.

"Grad Split toliko je lagao, toliko je muljao, da su nas svi sudovi odbili i da sam ja sve izgubila. Ja sam rekla i napisala sucima da ni ludi iz ludnice ne bi svoj vlastiti stan dali za stan s podstanarstvom. Tko bi to učinio? Nitko! Prema tome, sve sam vam s tim rekla", kaže.

"Spremna sam ostati do smrti"

Pred splitskom gradskom upravom je jutros od 7 sati, i kaže spremna je ostati do kraja.

"Stvarno se neću maknuti. Ovdje su mi lijekovi, tablete protiv tlaka, imam vodu. Spremna sam do smrti ostati, pa neka me bace u more", kaže.

"Nisam ništa ni zaslužila. Pošten si, vrijedan si, nisi krao ni lagao. Čovjek je ogorčen kad tako živi, a vidi samo da je okolo laž i prevara" dodaje.

Kaže da je Grad Split upoznat sa situacijom.

"Uhvatila sam Puljka u Ulici Braće Santini, i on me uputio na gospođu Đerek. Ja sam poslala pismo, koje je došlo kod gospođe Igorke Bonačić. Ja sam ju kontaktirala telefonom i ovim riječima mi je rekla: 'Gospođo, ja vidim da ste vi puno oštećeni, ali ne možete ništa'", kazala nam je Vanja.

Poslali smo upit Gradu Splitu.