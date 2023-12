DEEPFAKE FOTOGRAFIJE LIDIJE BAČIĆ ŠIRE SE INTERNETOM Slično je proživjela i Nives Celzijus: "Podržavanjem takvog sadržaja daljnjim dijeljenjem ljudi postaju dijelom zločinačkog lanca"

Privatnim chatovima na WhatsAppu i Viberu širi se deepfake fotografija Lidije Bačić koja pjevačicu prikazuje kao potpuno nagu. Netko je pomoću umjetne inteligencije "skinuo" Lidiju Bačić, a upotrijebljena je njezina fotografija u kupaćem kostimu koju je pjevačica objavila na svom Instagramu.

Slična stvar se sredinom ove godine dogodila i Nives Celzijus.

Nives: To se radi i maloljetnoj djeci

Nives je tom prilikom o zlodjelu koje joj je učinjeno progovorila za Index.

"Ne znam i vjerujem da ne poznajem tu sortu ljudi koja iz puke zabave i zlobe odluči fotošopirati nečiju sliku i učiniti je golom. No pretpostavljam da postoji ta neka šačica kibernetičkih zlotvora koji smatraju da su takve tvorevine zabavne i koji u tome pronalaze neki osobni interes. No oni me manje zabrinjavaju.

Njihovo zlodjelovanje je vrlo ograničeno ako ne pridobiju masu sljedbenika koji će distribucijom podržati njihov zločin. Problem je što ljudi još uvijek nisu osvijestili da je deepfake, kao jedna od potkategorija osvetničke pornografije, postao kazneno djelo. Premalo se govori o tome u medijima. A ljudi su još manje osvijestili da podržavanjem takvog sadržaja daljnjim dijeljenjem i oni postaju dio tog zločinačkog lanca.

To je to samoodbacivanje odgovornosti jer ako smo to primili i poslali mami, bratu, prijatelju, kako možemo biti odgovorni? Ali jesmo. To je apatičan i krajnje nemoralan čin jer takvim djelovanjem uništeni su brojni životi. I ne, ta zlodjela nisu rezervirana samo za javne osobe. Takva zlodjela se rade i anonimnim osobama i maloljetnoj djeci", rekla je tada za Index.

Deepfake je veliki problem

Deepfake slike i videozapisi postaju ogroman problem i štete uglavnom ženama i djeci. Prema analizi neovisne istraživačice Genevieve Oh, koja je objavljena u Associated Pressu, ove godine je na internetu u SAD-u objavljeno više od 143.000 novih deepfake videozapisa, što premašuje ukupan broj takvih videozapisa iz svih prethodnih godina zajedno.

AP piše da su obitelji žrtava očajne za rješenjima i da su počeli pritiskati pravosuđe u SAD-u da se uvedu snažne mjere za zaštitu žrtava čije su slike manipulirane novim AI modelima ili mnoštvom aplikacija i web stranica koje otvoreno reklamiraju svoje usluge. Zagovornici i neki pravni stručnjaci također pozivaju na pravnu regulaciju koja može osigurati zaštitu i poslati snažnu poruku sadašnjim i potencijalnim počiniteljima.