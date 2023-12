Davor u 4 ujutro završio s djevojkom u BMW-u. Onda je netko pokucao

Davor (40) vozio je bmw pod utjecajem alkohola, bježao policiji te ih kasnije pošteno izvrijeđao. Uhićen je i osuđen.

Prema presudi, on je u studenome u 6.40 ujutro u Garešničkom Brestovcu na parkiralištu Dječjeg vrtića Maslačak bio s djevojkom u BMW-u kad su mu pristupili policajci kako bi utvrdili identitet vozača i djevojke.

No, bmw se nakon toga počeo udaljavati krećući se po zelenoj površini, a policijski službenici kreću u potjeru za njim signalizirajući vozaču uz pomoć svjetlosne signalizacije da zaustavi svoje vozilo, javlja Danica.

Kucanje po prozoru

“Dolaskom do Ulice Braće Radić u Garešničkom Brestovcu, vozač bmw-a prelazi preko odvodnog kanala, te se nastavlja kretati ulicom gdje se zaustavlja kod kućnog broja 10. Prilikom postupanja vrijeđao je policijske službenike riječima: ‘Jel vi mene za*ebavate, koji ku*ac hoćete, nemojte me je*at!’

Po dolasku u prostorije Policijske postaje Garešnica nastavlja s vrijeđanjem policijskih službenika riječima: ‘Šta me je*ete, koji ku*ac me dr*ate, je*em vam Boga za ovo će čut interna kontrola, nemojte me je*at!”, navodi se u presudi.

Davor je napuhao 1,68 promila alkohola. Kaže kako je u 10 sati došao na zabavu u dom u Garešničkom Brestovcu gdje se zadržao do 4 ujutro, a na zabavi je bio s društvom u kojem je bila djevojka koja se sviđa policijskom službeniku koji ga je drugo jutro alkotestirao.

Poslije zabave sjeo je u vozilo s drugom djevojkom i ostali su na parkirališnom prostoru kod dječjeg vrtića koji se nalazi odmah pored doma gdje je bila zabava. Nije vozio, niti imao tu namjeru, da bi u jutarnjim satima policajac kucao po prozoru s njegove lijeve strane.

Zamjerio im se

“Ja nisam znao što želi te mi je smetao i stvarao nelagodu, pa sam upalio vozilo i krenuo preko zelene površine i zaustavio se nekih 30 metara dalje. Nakon toga sam izašao iz vozila i krenuo prema policajcima koji su me ispitivali tko je sa mnom u vozilu i što radimo.

Nakon pola sata ja sam zaista rekao policijskim službenicima jel vi mene zaje*avate, koji ku*ac hoćete, nemojte me je*at, a te riječi sam rekao nakon što su mi rekli da će me privesti u policijsku postaju. Dakle, ja sam tada bio isprovociran”, branio se Davor.

U obrani također tvrdi kako su policajci imali namjeru postupati prema njemu isključivo iz tog razloga što im se zamjerio te iste večeri činjenicom da se družio s tom djevojkom. Zaustavio je bmw nakon što mu je pukla zadnja lijeva guma, kažu pak policajci, javlja Danica.

Sumnja u migrante

Policajac je na sudu potvrdio kako je i on te večeri bio u domu od 21 do 23 sata, ali Davora tamo nije vidio. Potvrdio je da mu je ženska osoba koja je bila s Davorom u vozilu poznata, ali u domu je te večeri nije vidio.

Kaže kako su postupali prema njemu jer su sumnjali da prevozi migrante, a mislili su i da ima drogu. No, bmw ipak nisu pregledavali jer nisu imali nalog suca.

Sutkinja je Davora proglasila krivim i kaznila s ukupno 713 eura te 24 eura troškova postupka. Od kazne mu se oduzima 40 eura jer je jedan dan proveo u policijskom pritvoru. Dobio je i jednomjesečnu zabranu upravljanja. Presuda je nepravomoćna.