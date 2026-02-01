Dario Šarić ima novi klub

Dario Šarić (31) novi je igrač Chicago Bullsa. Hrvatski košarkaš stigao je u Chicago u sklopu razmjene triju momčadi, u kojoj je De'Andre Hunter iz Cleveland Cavaliersa prešao u Sacramento Kingse, dok su Kingsi u Cleveland poslali Dennisa Schrödera i Keona Ellisa.

Kingsi su Šarića proslijedili Bullsima kako bi se razmjena financijski realizirala, a Chicago je pritom dobio i dva buduća izbora druge runde drafta. Bullsi će otpustiti Jevona Cartera kako bi oslobodili mjesto u momčadi za Šarića.

Šarić iza sebe ima razočaravajuću epizodu u Sacramentu, gdje je ove sezone nastupio u samo pet utakmica i ukupno odigrao 41 minutu, uz učinak od pet poena i šest skokova.

Bullsi će mu biti osmi klub u NBA karijeri. Ranije je igrao za Philadelphia 76erse, Minnesota Timberwolvese, Phoenix Sunse, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriorse, Denver Nuggetse i Sacramento Kingse. U karijeri prosječno bilježi 10,3 poena i 5,3 skoka po utakmici.

Šarić će postati i treći Hrvat u povijesti Chicago Bullsa. Prvi je bio Toni Kukoč, koji je ondje osvojio tri NBA naslova i nagradu za najboljeg šestog igrača lige, dok je kasnije tri sezone u Chicagu proveo Dalibor Bagarić.