Dario Šarić i Tomislav Mijatović najavili okršaj s Njemačkom: Rasprodani Draženov dom čeka veliki test Hrvatske

U Opatiji su krenule pripreme za drugi ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Katru.

Tik uoči prvog treninga, reprezentacija je otvorila vrata predstavnicima medija, a pred mikrofone su stali kapetan Dario Šarić koji se upravo vratio iz SAD te izbornik Tomislav Mijatović.

Dario uvijek ističe odanost reprezentativnom dresu: "Uvijek je dobro biti dijelom reprezentacije, bilo u dobrim ili lošim trenucima, hrvatska je reprezentacija nešto najviše za nas sve. Što se tiče utakmice koja nas očekuje, ipak se radi o europskim prvacima, bez obzira na izostanke njihovih NBA igrača, ali sigurno imaju igrača koji se žele nametnuti kako bi bili dio te reprezentacije koja je u uvijek borbama za medalju na velikim natjecanjima. Sigurno neće biti lako, nadam se da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo na terenu osjetiti jedan drugoga i da ćemo odigrati jednu pravu utakmicu, pogotovo tu prvu protiv Njemačke pred našom publikom. Čestitke igračima i stožeru na pobjedi protiv Izraela koja je bila vrlo bitna, a ovo sad je možda najveći test otkad je Tomica izbornik i nadam se da ćemo se prezentirati u dobrom svjetlu.

Računate li možda na iznenađenje u Draženovom domu koji će biti rasprodan?

"Sigurno idemo s takvim mentalitetom, da budemo maksimalno koncentrirani, da imamo taj maksimalan napor od početka utakmice i odigramo pravu utakmicu pa ako tako pristupimo. možemo očekivati i dobar rezultat."

Što je rekao izbornik u krugu na početku treninga i što si ti dodao kao kapetan?

"Tomica je ukratko prošao taj cijeli proces otkad je izbornik, naglasio je i zadnji ciklus i pohvalio momke kako su igrali protiv Izraela. Čestitao je svima na dobrim sezonama do sada, a ja sam se svima zahvalio što su ovdje, što su darovali svoje vrijeme i podnijeli neku žrtvu, pogotovo prema klubovima, računajući na FIBA-in raspored."

Koliko ste zadovoljni sa svojih 10 godina u NBA?

"Dobro pitanje. Nekad se nađeš u situaciji, kao ja kad se u mojoj prvoj godini igranja ozlijedio Ben Simmons pa sam dobio priliku, a kasnije tu priliku da budem u nekoj startnoj ekipi nisam dobio. Ovo je možda neka misao za kasnije, kada budem pri kraju karijere. Teško mi je sada pametovati, mogla se situacija odviti bolje, mogla je i lošije. Ja sam zadovoljan i vesele me druge stvari koje dolaze u budućnosti, nadam se da mogu još koju godinu igrati na dobrom nivou i na to sam maksimalno fokusiran."

Izbornik Mijatović se osvrnuo na početak priprema i rasprodan Draženov dom: "Divno je ponovno biti okružen našim reprezentativcima koji zaista nose pozitivnu energiju oko sebe, a publika prepoznala njihov rad, volju i entuzijazam. Generalno Hrvatska pokazuje da voli reprezentaciju, ako se sjetimo i naših utakmica u Opatiji ljetos i utakmice u Osijeku u prvom ciklusu. U Zagrebu očekujemo sjajnu atmosferu, kao i da će nam publika postati dodatna krila u ovako važnoj utakmici."

U novi ciklus izbornik Mijatović ulazi sa stopostotnim učinkom.

"Uvijek idemo korak po korak. Naši nam igrači daju vjeru da se možemo nadati lijepim stvarima. Kao što sam već i ranije naglašavao, vjerujem da možemo igrati sa svima. Sada nas čeka utakmica protiv aktualnog europskog i svjetskog prvaka, no to nam služi kao dodatna motivacija i obveza, dodatna mobilizacija. Idemo se boriti kako bi učinili ponosnom našu cjelokupnu sportsku javnost.

Prije utakmice s Ciprom sam imao razgovor s kolegom u stožeru i rekao sam da je moj skromni pogled na košarku da nikad ne treba podcijeniti, ali ni precijeniti protivnika. Mi smo u procesu skupljanja bodova, a bodovi ne govore koga ste pobijedili. Apsolutno se fokusiramo na iduću utakmicu i ne gledamo unazad, iako naravno, drago nam je da smo do sada upisali pobjede. Samo takav nam pristup može donijeti sigurnost, kako protiv Cipra i Izraela, tako i sada s Njemačkom."

Koliko za ekipu znači dolazak Darija Šarića?

"Dario Šarić bi donio puno svakoj ekipi u Europi i svijetu, igrački, košarkaški i ljudski. Dat će dodatnu dimenziju našoj igri i napadački i obrambeno, ali idemo korak po korak. Jako smo zadovoljni i sretni što smo u situaciji da imamo Darija s nama, ali ne vidim ni jednog trenera na svijetu koji ne bi bio zadovoljan s tom situacijom."

Hoće li se pridružiti Mario Hezonja?

"Hezonja je igrač koji želi igrati svaku utakmicu za reprezentaciju koju može, kada dozvoli kalendar, a šansa uvijek postoji da bude s nama i zaigra na svim utakmicama. Večeras ćemo odraditi prvi trening, pa drugi, pa treći, pa ćemo vidjeti za dalje."