Danka Milinović ponovo izlaže: Novi ciklus radova zaranja u dubine mora i emocija

Nakon osam godina stvaralačke pauze, poznata vizualna umjetnica Danka Milinović vraća se na scenu s novim, još dublje introspektivnim opusom. Izložba "From the bottom of my (heart) sea" otvara se u ponedjeljak, 21. srpnja 2025. u 21 sat u Galeriji Arsenal, gdje će ostati otvorena sve do 25. kolovoza.

Milinović, poznata po vizualnoj kombinaciji pop arta, strip arta, street arta i punka, u ovom ciklusu dodatno produbljuje osobnu i estetsku izražajnost. Njezini novi radovi istodobno uranjaju u stvarno more – kao motiv i kontekst – ali i u simboličko, unutarnje more emocija, sjećanja i identiteta.

Izložba donosi snažnu dozu introspekcije, hrabrosti i ranjivosti, a sve kroz autentičnu estetiku kojom Milinović već godinama osvaja likovnu publiku u Hrvatskoj i inozemstvu. Publika će imati priliku ući u vizualno bogat i emocionalno rezonantan svijet umjetnice koja ponovno osvaja – i to s dna srca i mora.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje suvremene umjetnosti da ne propuste otvorenje i izložbu.