Danka Derifaj nakon sedam godina pobijedila Željku Markić na sudu!

"Kada je netko protiv pobačaja onda je vrlo neobično da zarađuje od tableta koje sprečavaju začeće?".

Zbog ove je rečenice u prilogu o Hodu za život novinarka Danka Derifaj završila na sudu. Za klevetu ju je tužila čelnica udruge U ime obitelji Željka Markić, a maratonska pravna bitka u ponedjeljak je napokon završila. Drugostupanjski sud u ponovljenom postupku potvrdio je oslobađajuću presudu – novinarka nije klevetala nego je radila svoj posao.

"Nakon sedam godina mrcvarenja, gotovo je. Jako sam zadovoljna i mislim da je ova presuda izrazito važna, ne zbog mene, nego zbog naše novinarske profesije jer jedini smisao ovakvog tužakanja koje je trajalo sedam godina, tužbe protiv mene osobno, da bi spriječio da objavljujem ono što on ne želi da javnost o njemu zna", komentirala je presudu nagrađivana novinarka Danka Derifaj, reporterka Provjerenog.

Željka Markić je tužila Derifaj zbog klevete, a Derifaj je krivnje prvi put oslobođena još u svibnju 2021. Nakon što je Markić uložila žalbu, Županijski sud u Zagrebu tu je presudu ukinuo te slučaj vratio na ponovljeno suđenje. U veljači prošle godine sud je donio novu oslobađajuću presudu, na koju se Markić žalila, piše Dnevnik.hr.

"Bespotrebno je i suvišno da ovakav sudski spor, protiv novinara, i to na kaznenom sudu traje toliko dugo. To je trošenje resursa i pravnih alata da bi se novinare ušutkivalo i zastrašivalo. Tijekom ovih sedam godina, sigurna sam da se u mnogim redakcijama par puta razmislilo hoće li se pisati o Željki Markić i na koji način, upravo zbog straha da će dobiti tužbu. Dakle, to je tipično zastrašivanje i tome treba stati na kraj i drago mi je da je sud to prepoznao u mom slučaju", zaključila je Derifaj.