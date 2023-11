Danijela Dvornik se povjerila: "Za odvesti djecu u igraonicu, morate uzeti broj ujutro da bi došli na red popodne. Ma nabijem hrvatske trgovine"

Danijela Dvornik oglasila se ovih dana na svojim društvenim mrežama te rekla svoje iskreno mišljenje o trgovinama i soppingu, a naročito o ''Crnom petku'' koji je bio prošlog tjedna.

Naime, Danijela je izrazila veliko negodovanje zbog ovog produženog trajanja popusta.

"Kako to da je ''Black Friday'' i subotom i nedjeljom? Što to nije onda 'Black Weekend'? Popusti su samo na neke artikle i to 20%??!! Ma nabijem hrvatske trgovine!", napisala je Danijela na svom Instagramu.

"Jučer u šoping centru pronaći parking bilo je jednako nemoguća misija. Za odvesti djecu u igraonicu, morate uzeti broj ujutro da bi došli na red popodne. #Neradnanedjelja", dodala je.

A sad se fotografirala za društvene mreže u pidžami te napisala podulje pojašnjenje u kojem govori zašto ne voli shopping.

''Vrijeme je kako i doliči ovom kalendaru, hladno, sivo i kišovito. Zadnjih dana je tako uglavnom osim jednog sunčanog jutra kojeg smo proveli vanka. Ostale dane smo bili kući i u igraonicama. Danas odlaze, a ja ću ostati još koji dan u Splitu, obaviti još neke obaveze i onda se jedva čekam vratiti otoku, miru i tišini. Još nije ni počela prava blagdanska groznica a meni je već dosta. Ne spadam u onu klasičnu ženu koja pohodi s najvećim uzbuđenjem šoping centre, više spadam u onu kojoj se ''manta'' u glavi od dućana, gužve i izbora, pa zato najčešće ne kupim ništa. Svaki dućan mi izgleda isto… I oduzima veliki dio vremena a ne izaziva senzaciju u glavi. Najdraže mi je trenutno, biti u pidžami'', priznala je.

Mnogi njezini pratitelji s njom su se u komentarima složili, a neki su joj poručili da umjesto ozbiljnog lica ipak nabaci osmijeh na koji su navikli, piše Dnevnik.hr.

''Danči zašto tako ozbiljan pogled.... Ajde generacijo onaj lijepi osmijeh nabaci i u novi dan'', napisala joj je jedna žena.

A da uživa u miru koji ima na Braču već je nekoliko puta pokazala na društvenim mrežama, a nakon smrti supruga i našeg glazbenika Dine Dvornika Danijela se posvetila svojim hobijima i čuvanju unučica.