Dani klasične gitare očarali Hvar: Čarobna večer uz talijanski duo “Rêverie”

Trinaesto izdanje Dana klasične gitare sinoć je po prvi put stiglo na Hvar, a povijesno Hvarsko kazalište postalo je pozornica večeri za pamćenje.

U intimnom ambijentu, talijanski duo “Rêverie”, koji čine gitarist Luciano Pompilio i njegova kći, sopranistica Giusy Miriam, izveo je program sastavljen od talijanskih arija i španjolskih pjesama, izazvavši ovacije publike. Bio je to koncert koji je spojio tradiciju, virtuoznost i čaroliju Mediterana, za još jedan festivalski iskorak izvan Splita.

„Veseli me što smo ove godine uspjeli dodatno proširiti program izvan Splita i ponuditi drugačija koncertna iskustva. Publika i izvođači su to prepoznali i svaki se koncert pretvara u glazbeni susret o kojem se priča. Tako je bilo i sinoć u čarobnom ambijentu povijesnog Hvarskog kazališta, te bih se ovim putem zahvalio ravnateljici Jeleni Mičić na toplom gostoprimstvu i suradnji koja će se, vjerujem, nastaviti i ubuduće.“ - rekao je utemeljitelj i direktor festivala Josip Dragnić.

Nastavljen je tako niz impresivnih večeri koje su započele u nedjelju s Yamanduom Costom kojeg je publika dva puta vraćala na pozornicu Hrvatskog doma, oduševljena energijom brazilskog virtuoza. “Ladies’ Night” posvećen ženama u svijetu gitare u ponedjeljak je donio suptilnost i snagu u izvedbama mlade talijanske gitaristice Carlotte Dalie te hrvatskog dua Ane Čižmek i Petre Stojaković, čije su izvedbe skladbi suvremenih autorica ispraćene dugim pljeskom.

Večeras festival se seli u Solin, gdje će u Domu kulture Zvonimir ponovno nastupiti duo “Rêverie”, a sutra slijedi koncert mladog kaštelanskog virtuoza Filipa Miškovića u jedinstvenom ambijentu crkve sv. Križa u Varošu. Završna večer festivala, “Mladi virtuozi”, održat će se u petak, 7. studenog, u Sveučilišnoj galeriji.

“Ponosni smo što Dani klasične gitare nisu samo festival već i platforma za afirmaciju novih generacija hrvatskih glazbenika. Publika to prepoznaje, a mladi izvođači vraćaju vrhunskim koncertima.” – zaključio je Dragnić.

Organizator je Udruga GitaraSt, u suradnji s Hrvatskim domom Split, Sveučilištem u Splitu, JUK-om Zvonimir Solin i JUK-om Hvar 1612, a trinaesto izdanje održava se pod pokroviteljstvom Grada Splita, Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije te Turističkih zajednica Grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske, uz potporu Talijanskog instituta za kulturu i proizvođača gitarske opreme D’Addario.

Cjelokupni program dostupan je na službenoj stranici festivala .